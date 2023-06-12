Блаженнейший Патриарх Феофил посетил приём в честь Дня России на Сергиевском подворье в Иерусалиме

11 июня 2023 года на русском Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялся приём в честь Дня России, который отмечается 12 июня. На церемонии открытия приёма прозвучали государственные гимны России и Израиля, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии.

Торжественный вечер открыл приветственным словом Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Государстве Израиль Анатолий Викторов. От правительства Израиля поздравительную речь произнесла министр разведки Израиля Г. Гамлиэль.

Затем гостям Сергиевского подворья была представлена фотовыставка, иллюстрирующая историю дипломатических отношений России и Израиля.

Среди почетных гостей приема были: Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил, генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх и духовенство Святогробского братства, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси Е.С. Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана С.Е. Буршаков, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Израиле А.Е. Акопян, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Израиле М.М. Мамедов, Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Израиле Ф.Ю. Махмудова, руководитель миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Г. Л. Буачидзе, представители дипломатического корпуса дружественных государств, начальник Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), настоятельницы русских монастырей Иерусалима игумения Екатерина (Чернышева), игумения Елисавета (Шмельц) и игумения Варвара (Новикова), директор Вифанской школы для девочек монахиня Мария (Вааль) и др.

От Русской духовной миссии в Иерусалиме в приеме приняли участие начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов), сотрудники Миссии игумен Никон (Головко) и иеромонах Дометиан (Маркарян), а также ключарь подворья Миссии в Тель-Авиве-Яффо протоиерей Николай Жданов.

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