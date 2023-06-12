Попытки изгнать монахов канонической Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры являются моральным преступлением и неподобающим христианам проявлением ненависти, считает экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимская Православная Церковь) митрополит Бострийский Тимофей (Маргаритис), сообщает ТАСС.

«Не знаю, оформлено ли решение министра культуры Украины законодательно, но с моральной точки зрения это преступление, если он настаивает на том, чтобы монахи оставили свои кельи», — сказал митрополит Тимофей.

По его словам, раскольническая «Православная церковь Украины» делает всё для уничтожения возможности примирения с иерархами канонической Церкви. «Насильственный захват храмов и гонение против архиереев, клириков и верующих УПЦ и изгнание теперь монахов из Лавры, в котором прослеживается очевидное проявление ненависти, не подобающее христианам вообще, способствуют увеличению расстояния между ней и канонической Украинской Православной Церковью. Вместо того, чтобы принимать всех монахов с любовью как своих братьев и дать им возможность служить в своей родной обители, „ПЦУ“, к сожалению, доказывает, что она лишена любви Христовой и воюет с ними», — сказал архипастырь.

Владыка Тимофей назвал неприемлемыми шантаж и жестокие меры украинского государства, которые оно применяет по отношению к монахам для принятия новой церковной власти. Он напомнил, что гонимые сейчас монахи в своё время сделали заброшенную во время атеистического периода Киево-Печерскую лавру «духовным центром, намоленным местом и пристанищем для утешения всех верующих».

«Все мы молимся, чтобы Господь открыл умы государственных чиновников Украины, позволил им исправить свои антихристианские действия, прекратить использование Церкви в своих политических играх, оставить монахов в покое и дать им возможность молиться дальше о мире, дать Лавре продолжать свою спасительную миссию. Но политические лидеры, к сожалению, не воспринимают такого рода чувствительные вещи», — подчеркнул митрополит Тимофей.

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