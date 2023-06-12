Доска появилась на фасаде Истринского драматического театра, где в годы Первой мировой войны размещался лазарет для раненных воинов…

25 мая 2023 года на фасаде Истринского драматического театра, где в годы Первой мировой войны размещался лазарет для раненных воинов, торжественно открыли мемориальную доску с портретом Августейшей сестры милосердия Императрицы Александры Фёдоровны на фоне солдат в штыковой атаке. На историческом для города событии присутствовали представители Общественной палаты г. о. Истра, сообщает Православие.Ru.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено почетному гражданину городского округа Истра, академику и меценату Владимиру Яцуку и московскому скульптору Филиппу Трушину.

Чин освящения мемориальной доски совершил священнослужитель Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря отец Паисий в сослужении духовенства Истринского благочиния.

На мемориальной плите, автором которой является молодой скульптор Филипп Трушин, изображён бюст Императрицы Александры Фёдоровны, одетой в форму сестры милосердия. На заднем фоне памятной доски автор изобразил воинов царской армии.

Во время Первой мировой войны Александра Фёдоровна организовала целую сеть лазаретов, куда входило 85 учреждений для раненых воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах. Многие из лазаретов были сооружены на собственные средства императрицы.

В стенах здания Народного дома в Воскресенске, которое сегодня занимает Истринский драмтеатр, с сентября 1914 до конца 1917 года также размещался воинский лазарет. О том, что на здании театра необходимо установить памятный знак, речь шла очень давно. Читатели портала «Истра.РФ», например, ещё осенью 2018 года поднимали вопрос о том, что 11 ноября 2018 года исполняется 100 лет окончания Первой мировой войны, отмеченной массовым героизмом русского воинства. Тогда же руководство театра публично вышло с подобной инициативой в надежде найти поддержку главы округа и общественности.

Русская линия