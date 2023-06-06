Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2023

Зеленский ещё раз отказал Ватикану
Специальный представитель папы Римского кардинал Маттео Дзуппи встретился в Киеве с президентом Украины, но тот вновь заявил, что не нуждается в посредниках…

Владимир Зеленский и кардинал Маттео ДзуппиВ Ватикане продолжают настаивать на начале мирных переговоров между Россией и Украиной, а потому отправили в Киев специального представителя папы Римского кардинала Маттео Дзуппи, который должен был попытаться склонить Владимира Зеленского к остановке конфликта.

6 июня 2023 года президент Украины принял кардинала, однако итоги их переговоров вряд ли можно назвать положительными — Зеленский в очередной раз указал Ватикану, что не собирается останавливаться и требует, чтобы Католическая церковь отстаивала только его «мирный план», который предполагает полную капитуляцию Москвы, сообщает СПЖ.

Как написали у Зеленского, стороны «обсудили ситуацию на Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира». По словам Зеленского, «только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию могут повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю».

Глава Украины призвал Ватикан «внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана». Он отметил, что хотя «Украина приветствует готовность других государств и партнёров в поиске путей к миру, но поскольку война идёт на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским».

Таким образом, представитель Ватикана уехал из Киева ни с чем. Никаких подвижек в вопросе остановки вооружённого конфликта на Донбассе не предвидится.

Русская линия

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