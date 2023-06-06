Комиссия Минкульта Украины официально передала заповеднику всё имущество обители и требует от УПЦ отдать ключи от всех строений…

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приёму-передаче государственного имущества передала Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» 79 объектов, находившихся в пользовании монастыря Святая Успенская Киево-Печерская Лавра. Акт, подтверждающий передачу госимущества в пользование заповеднику, подписан в день окончания работы комиссии 5 июня 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Минкульта Украины.

«Комиссия в своём отчёте выявила нарушение требований законодательства со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви. Согласно рекомендациям комиссии и на основании распоряжения Кабинета Министров Украины, заповедник выслал требование о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику всех культовых зданий и другого имущества, являющегося государственной собственностью, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11 и ул. Лаврская, 15, которые были переданы в использование по Договору № 2 от 19.07.2013», — сказано в сообщении.

Отмечается, что монастырю направлен Акт приема-передачи государственного имущества в трёх экземплярах для подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения. От обители требуют передать в распоряжение Заповедника ключи от замков и дверей ко всем 79 объектам госимущества.

«МКИП надеется на немедленное исполнение требований со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) УПЦ. В случае отказа совершить соответствующие действия все доказательства будут переданы в суд для принятия решения об устранении препятствий заповеднику в пользовании имуществом», — сказано в сообщении.

10 марта 2023 года Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» направил в адрес монастыря Святая Успенская Киево-Печерская Лавра Украинской Православной Церкви предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. Монахам предписали покинуть обитель до 29 марта.

29 марта возле Лавры началось молитвенное стояние в защиту Монастыря. 30 марта в обители начала работу Комиссия Минкульта по вопросам приема-передачи госимущества. 1 апреля сотрудники СБУ вручили наместнику Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 436−2 УК Украины, суд избрал архиерею меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Киево-Печерская Лавра не признает одностороннее расторжение Заповедником договора по использованию государственного имущества, поэтому обратился за защитой своих прав в суд. Однако, его заседания всё время откладываются.

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