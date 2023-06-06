Следственный комитет и Генеральная прокуратура должны расследовать преступления, которые совершали польские власти в отношении служащих Красной армии 1919−2021 годов. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале, передаёт РБК

По словам спикера, в 1919—1921 годах «более тридцати тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены» в Польше. Люди гибли от голода, холода и болезней, заявил он.

«Сегодня Польша отказывается расследовать эти преступления. Отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии», — сказал Володин, призвав Следственный комитет и Генеральную прокуратуру расследовать эти события. «Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — заключил председатель Госдумы.

В свою очередь, директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко в комментарии «Русской линии» отметил, что «нынешние заявления Володина по поводу погибших нескольких десятков тысяч красноармейцев в Польше и то, что до сих пор они не имеют даже памятного знака, о чём говорил ещё несколько лет назад министр культуры Мединский, — это не первое высказывание российских политиков на польскую тему».

«Совсем недавно Вячеслав Володин поставил вопрос в Госдуме, и депутаты проголосовали за то, чтобы лишить Польшу очень важного заработка за счёт запрета им использования территории России для их автомобильных грузоперевозок, что приносило в бюджет Польши 8,5 млрд долларов ежегодно», — обратил внимание Юрий Бондаренко.

Он отметил, что в настоящее время «поляки очень близки к переходу всех возможных красных линий». «Последним стало участие так называемого Польского добровольческого корпуса в военных действиях на территории Белгородской области, что можно расценивать как непосредственное вторжение поляков в Россию. И хотя польские официальные власти поспешили откреститься от действий Польского корпуса, тем не менее, российские власти не могут закрывать глаза на то, что происходит».

«По моим данным из Польши, в указанном корпусе совсем немного именно поляков, в основном это те же самые украинцы. Печально, но сегодня приходится констатировать, что нынешние польские власти фактически предали жертв Волынской резни и в угоду сиюминутным политическим выгодам встали в один строй с откровенными бандеровцами. Несколько лет назад в Польше был снят фильм „Волынь“, который хорошо показывает то, что происходило тогда и о чём сегодня польские власти предпочитают не вспоминать. Я выложил его для читателей „Русской линии“ на своём Телеграм-канале».

«Что делать в данной ситуации России? Мне, как человеку, который занимается не один десяток лет российско-польскими отношениями, очевидно, что поляки уважают только язык силы. Они привыкли к тому, что Советский Союз, Россия постоянно шли и идут им на уступки. Если мы посмотрим на историю наших взаимоотношений в новейшее время, то мы увидим, что Москва вообще не сделала Польше ничего плохого. Но при любой польской власти степень ненависти к России и русофобии постоянно повышался. Поэтому, мне кажется, что давно пора прервать все дипломатические отношения с Варшавой. Россия от этого ничего не потеряет, а поляки со временем могут понять, что вести дела с Москвой, как прежде, всё время требуя и ничего не давая взамен, нельзя».

Русская линия