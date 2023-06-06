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Сводка новостей от 6 июня 2023

Патриарх Александрийский Феодор принял участие в католической мессе
В рамках экуменического диалога с католиками глава Александрийского Патриархата посетил католическое богослужение, которое возглавил кардинал Курт Кох…

Патриарх Александрийский Феодор принял участие в католической мессеАлександрийский Патриарх Феодор II принял участие в мессе, которую совершил 3 июня в католическом соборе св. Екатерины в Александрии префект Дикастерии по содействию христианскому единству и сопредседатель Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической и Православной Церквями кардинал Курт Кох, сообщает Благовест-инфо.

В своём слове во время мессы кардинал поблагодарил Патриарха Феодора за «авраамово гостеприимство», с которым Александрийский Патриархат принял членов Смешанной комиссии. Прелат также подчеркнул важность диалога между Церквями и тот факт, что этот диалог проходит в городе Александра Македонского, апостола Марка, великих отцов и учителей Церкви, а также основателей христианского монашества.

На мессе также присутствовали архиепископ Ньюарка (США) кардинал Джозеф Тобин, президент Дикастерии по делам восточных Церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Египте архиепископ Николя Тевенен и другие прелаты. Со стороны Православной Церкви присутствовали: сопредседатель Смешанной богословской комиссии митрополит Писидийский Иов (Геча) — Константинопольский Патриархат, иерархи Александрийского патриархата, епископы, клирики и миряне участвующие в работе Смешанной комиссии, сообщает Orthodox Times.

В рамках очередной сессии экуменического диалога, которая проходит в Александрии 1−7 июня, греки и представители Ватикана активно обсуждают вопрос возможного объединения и очередной унии.

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Патриарх Александрийский Феодор принял участие в католической мессе
В рамках экуменического диалога с католиками глава Александрийского Патриархата посетил католическое богослужение, которое возглавил кардинал Курт Кох...

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