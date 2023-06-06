В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на могиле Александра Пушкина под Псковом была отслужена заупокойная лития…

3 июня 2023 года председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) отслужил у могилы великого русского поэта и писателя Александра Пушкина литию. Мемориальные торжества в честь поэта прошли в этот день на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских горах Псковской области. Участие в них принял министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

За богослужением также помолились начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и губернатор региона Михаил Ведерников.

«Снова приходим на это место, святое для нашей культуры, для нашего Отечества. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не прославлен в Русской Православной Церкви как святой, но по его влиянию на человеческие души мы можем сказать, что это один из величайших наших путеводителей к Богу, ко Христу. Огромное количество людей вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным прошли его путь от неверия к вере», — сказал владыка Тихон.

По словам владыки, Пушкин является «поразительным проповедником». «Этого человека можно назвать наряду с Федором Достоевским, Николаем Гоголем по-настоящему равноапостольным в нашем XX и XXI веке. Никто из поэтов не привёл к вере стольких людей, как эти три наших замечательных писателя».

Лития состоялась в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тысяч гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочили к 224 годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.

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