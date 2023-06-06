Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2023

Митрополит Псковский Тихон: «Александр Сергеевич Пушкин — это один из величайших наших путеводителей к Богу, ко Христу»
В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на могиле Александра Пушкина под Псковом была отслужена заупокойная лития…

Митрополит Псковский Тихон совершил литию на могиле Александра Пушкина3 июня 2023 года председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) отслужил у могилы великого русского поэта и писателя Александра Пушкина литию. Мемориальные торжества в честь поэта прошли в этот день на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских горах Псковской области. Участие в них принял министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

За богослужением также помолились начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и губернатор региона Михаил Ведерников.

«Снова приходим на это место, святое для нашей культуры, для нашего Отечества. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не прославлен в Русской Православной Церкви как святой, но по его влиянию на человеческие души мы можем сказать, что это один из величайших наших путеводителей к Богу, ко Христу. Огромное количество людей вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным прошли его путь от неверия к вере», — сказал владыка Тихон.

По словам владыки, Пушкин является «поразительным проповедником». «Этого человека можно назвать наряду с Федором Достоевским, Николаем Гоголем по-настоящему равноапостольным в нашем XX и XXI веке. Никто из поэтов не привёл к вере стольких людей, как эти три наших замечательных писателя».

Лития состоялась в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тысяч гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочили к 224 годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.

Русская линия

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Митрополит Псковский Тихон: «Александр Сергеевич Пушкин — это один из величайших наших путеводителей к Богу, ко Христу»
В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на могиле Александра Пушкина под Псковом была отслужена заупокойная лития...

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