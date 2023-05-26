25 мая 2023 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 17-й сессии парламента в первом и окончательном чтении приняли изменения в краевой закон о праздновании Радоницы на Кубани. День поминовения усопших объявляется нерабочим днём в течении ближайших 30 лет — до 2053-го года, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии со ссылкой на Законодательное собрание Краснодарского края.

Законопроект разработан на основе поступившего предложения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

Комментируя принятый закон, председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко напомнил, что на протяжении многих лет этот день объявляется в крае выходным специальным постановлением губернатора Краснодарского края.

«Установление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днём на законодательном уровне — это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение. Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки. Поэтому считаю, что инициатива митрополита Григория об объявлении этого дня нерабочим своевременна и актуальна. В вопросах сохранения национальной духовной культуры власти светская и духовная должны сотрудничать самым тесным образом», — сказал Юрий Бурлачко.

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, такое решение принято в целях сохранения традиций духовной культуры граждан и в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, чтобы дать возможность жителям края провести праздник Радоницы в соответствии с православной традицией — в молитве и поминовении усопших.

Праздник Радоницы является переходящим и приходится всегда на девятый день после Пасхи. В следующем году таким нерабочим днем будет 14 мая.

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