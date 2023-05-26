Осуждённого на 12 лет за защиту Церкви православного публициста удалось освободить в результате обмена пленными…

70-летний православный писатель и телеведущий Ян Таксюр, который подвергся преследованию со стороны украинских властей за активную защиту Украинской Православной Церкви и был приговорён к 12 годам тюрьмы «за госизмену», сейчас находится в России.

Его удалось освободить в результате очередного обмена пленными. При этом российской стороне пришлось отдать за писателя не одного и не двух украинских военных. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который и осуществлял этот обмен.

Писатель был вывезен на территорию России после личного обращения к Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который принял активное участие в процессе освобождения Яна Таксюры. Об этом сообщил ТАСС протоиерей Андрей Павленко.

По словам отца Андрея, будучи в тюрьме, Таксюр написал письмо Патриарху Кириллу. Предстоятель откликнулся на просьбу публициста о помощи и поспособствовал реализации соответствующего обмена.

Схиархимандрит Илий Ноздрин, духовник Патриарха и Оптиной пустыни, лично благословил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на включение Таксюра в список освобожденных из плена.

Кроме того, обмену содействовали глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, а также отец Андрей Ткачев.

Известный украинский писатель, православный публицист и телеведущий Ян Ильич Таксюр был задержан СБУ в марте прошлого года за критику действий киевского режима и заявления в защиту Украинской Православной Церкви. Несколько месяцев он провёл в СИЗО, а затем был выпущен под залог. Перед самым обменом его приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Стоит отметить, что в украинских застенках в настоящее время находится ещё очень много достойных людей. В марте 2023 года в Киеве был арестован православный публицист и журналист Дмитрий Скворцов, чья вина также состоит лишь в том, что он выступал против украинских раскольников и в защиту Украинской Православной Церкви.

Хотелось бы верить, что его имя также попадёт в списки на обмен пленными.

Русская линия