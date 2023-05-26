Исполнилось 10 лет со дня установки памятника патриоту и спасителю Отечества Патриарху Гермогену в Москве

25 мая 2023 года исполнилось 10 лет со дня установки в Александровском саду Московского Кремля памятника священномученику, спасителю Отечества, борца за веру Православную патриарху Гермогену, сообщает пресс-служба правления Женского патриотического общества и Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену.

Все эти годы с момента установки памятника 2 марта, 25 мая, а также 4 ноября православной и патриотической общественностью возлагаются цветы к памятнику, а Фондом по постановке памятника Патриарху Гермогену организовываются памятные и мемориальные мероприятия, при содействии Управления делами Президента РФ и Комендатуры Московского Кремля.

В этот юбилейный год, 25 мая, в день 110-летия канонизации Патриарха Гермогена, Женское патриотическое общество, Фонд по постановке памятника Патриарху Гермогену и общероссийское общественное движение «Народный Собор» провели памятную акцию с участием православной и патриотической общественности города Москвы и молодёжи.

В рамках акции состоялось церемония возложения цветов к памятнику Патриарху Гермогену в Александровском саду Московского Кремля.

В мероприятии приняли участие руководители и представители общественных, православных, молодёжных организаций и государственных учреждений, среди которых: Женского патриотического общества (Г.В.Ананьина), движения «Народный Собор» (О.Ю.Кассин), МОО «Союз православных женщин» (Н.Б.Жукова), Союза православных граждан (В.В.Лебедев), Фонда святых равноапостольных Константина и Елены (А.П.Оситис), АНО «Герои Нашей Родины» (О.В.Иванова), «Алтарь Отечества» (И.А.Новиков), Юнармейский добровольческий поисковый отряд «ГВАРДИЯ ЗА ПРАВДУ», представители Российского Дворянского собрания, руководители Русского духовного театра «Глас» (Н.С.Астахов, Т.Г.Белевич).

По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мемориальной акции приняла участие делегация Отдела по делам молодёжи Московской (городской) епархии во главе с председателем отдела протоиереем Кириллом Сладковым.

Также на мероприятии присутствовали представители авторской группы по постановке памятника Патриарху Гермогену: Руководитель Проекта М.Ю.Лапин и архитектор памятника, Заслуженный архитектор Российской Федерации И.Н.Воскресенский.

К монументу были возложены корзины цветов: от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, от Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену и от МОО «Союз православных женщин».

Все собравшиеся также возложили цветы к подножию монумента памятника.

Всем участникам мемориальной акции были розданы иконки Священномученика Ермогена с благословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые были приурочены к открытию памятника и раздавались ровно 10 лет назад на этом же месте.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Галина Васильевна Ананьина, руководитель Женского патриотического общества и Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену, которая рассказала об истории подвига Патриарха Гермогена, его роли в преодолении смуты и спасении страны от внешней агрессии и внутренних предателей.

Галина Ананьина также напомнила о том, как 10 лет назад в Александровском саду в присутствии тысячи москвичей был открыт памятник Патриарху Гермогену и освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в присутствии Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III.

Председатель Отдела по делам молодёжи Московской (городской) епархии протоиерей Кирилл Сладков в своём слове передал собравшимся и устроителям мемориальной акции благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напомнил роль священомученика Гермогена в спасении Отечества и Русской Церкви, а также поблагодарил всех, кто трудился над созданием памятника.

Благодаря установке памятника Патриарху Гермогену у стен Московского Кремля, а также установленных по инициативе Женского патриотического общества возрождённый Романовский обелиск, и памятник Императору Александру I, Александровский сад Московского Кремля приобрёл историческую преемственность побед нашего народа в преодолении Смутного времени 1612 года, Отечественных войн 1812 года и 1941−1945 годов.

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