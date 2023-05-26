В ведомстве заявили, что с 4 июня святыня будет находиться в Храме Христа Спасителя. Затем отправится на реставрацию, после которой окончательно вернётся в Троице-Сергиеву лавру…

Икона преподобного Андрея Рублева «Пресвятая Троица» с 4 июня в течение двух недель будет находиться в Храме Христа Спасителя, после чего отправится на реставрацию. Об этом заявили в Минкультуры России, реагируя на заявления представителей Третьяковской галереи о том, что святыня якобы не может быть принесена в храм, так как требует внимания специалистов, сообщает РИА Новости.

«Икона „Троица“ Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в Храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы при перевозке и выставлении в Храме Христа Спасителя обеспечат всеми необходимыми и самыми современными средствами. После этого специалисты проведут её плановую реставрацию и консервацию.

Ранее Владимир Путин вернуть святыню Русской Православной Церкви. В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода отметил, что это личное решение президента России, в то время как он просил Администрацию Президента перенести икону в храм Христа Спасителя лишь на праздник Святой Троицы.

Однако, музейные работники не хотят отдавать икону Церкви, а потому начали заявлять, что она нуждается в срочной реставрации и не может покинуть стены Третьяковской галереи. В этих условиях заявление Минкультуры России поставило точку в начавшейся дискуссии — святыня будет отреставрирована и возвращена в Троице-Сергиеву лавру.

Русская линия