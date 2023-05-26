Что у греческих архиереев в голове и какие у них планы

Греки, похоже, начали осознавать, что план Фанара по «уврачеванию раскола» на Украине путём признания раскольников не только провалился, но и привёл к весьма нежелательным последствиям для тех, кто активно поддержал Константинопольского Патриарха Варфоломея в его вторжении на Украину.

Из 14 Поместных Православных Церквей украинских раскольников (при под серьёзном давлении дипломатии США и Фанара) признали только три греческих Церкви (Александрийская, Кипрская и Элладская), а десять других категорически отказались это сделать и вряд ли когда-либо согласятся на такой шаг.

Тем временем, Русская Православная Церковь не стала сидеть сложа руки и начала активно открывать свои приходы в Африке, на территории Александрийского Патриархата, что очень беспокоит греков.

Как известно, в Африке не любят англичан и американцев, а Греция и Фанар в настоящее время активно сотрудничают с Вашингтоном и всячески контактируют с Госдепом. На этом фоне нет ничего удивительного, что Африканский Экзархат Русской Православной Церкви быстро прирастает приходами.

Надо ли говорить, что это очень беспокоить александрийских архиереев, которые терпят крах в своей миссионерской работе на Африканском континенте. В связи с этим они начали искать пути, как можно было бы замириться с церковной Москвой и решить «украинских вопрос». Однако, их представления об этом носят весьма специфический и откровенно оторванный от реальной жизни характер.

В качестве примера предлагаем нашим читателям ознакомиться с «мыслями» представителя Александрийского Патриархата митрополита Зимбабвийского Серафима по поводу того, как можно было бы решить «украинский вопрос». Свои предложения он направил украинским СМИ и, в частности, «Союзу православных журналистов», который и опубликовал следующий текст владыки Серафима:

«Предложение о каноническом пути решения украинского вопроса

Невозможное человекам возможно Богу" (От Луки 18:27)

Большие проблемы, с которыми наша Церковь сталкивалась в своём историческом пути, она решала через свою Соборность, всегда подчеркивая приоритет просвещения Святым Духом: «достойно прославим Святаго Духа» (Деяния Апостолов 15:28). Вторым характерным фактором есть то, что преобладающий голос принадлежит большинству из Епископов Церкви: «пусть преобладает голос большинства» (3-й канон Первого Вселенского Собора).

Обсуждая с архиереями всех Поместных Православных Церквей, включая Преосвященных митрополитов Диоклийского Каллиста Уэра (Вселенский Патриархат), Амфилохия Радовича Черногорского (Сербский Патриархат), а также нашего учителя, Блаженнейшего Архиепископа Албании Анастасия и моего духовного отца, митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора, и других выдающихся современных православных архиереев и богословов, мое предложение для канонического решения украинского вопроса, которое, возможно, поддержат большинство из Поместных Православных Церквей, а может быть, и все они, следующее:

Во-первых, полное восстановление бывшего митрополита Киевского и всея Руси Филарета, который занимал эту должность в течение 26 лет (1966−1992) под юрисдикцией Московского Патриархата, снятого с должности в 1992 году и преданного анафеме в 1997 году. Когда речь идёт о том, кто не является еретиком, но находится в расколе, Церковь всегда была положительно настроена на сохранение единства через свои соборные решения. Сегодня бывшему митрополиту Киевскому 94 года и он уже был восстановлен Константинопольской Патриархией в 2018 году.

Во-вторых, с восстановлением бывшего митрополита Киевского Филарета может быть разрешена позиция десяти Поместных Православных Церквей по вопросу о незаконности рукоположения Блаженного Предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания, который был утверждён Константинопольским Патриархатом в 2018 году и затем поддержан Предстоятелями Церквей, в первую очередь Греции, затем Кипра и Патриархата Александрии. Архиереи и паства из этих четырех Церквей не согласны с существующей автокефалией, что приводит к проблемам в единстве этих Церквей и даже к нелегитимным вторжениям в законные юрисдикции других Церквей (например, вторжение россиян в Африку).

В-третьих, Блаженнейший Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Онуфрий, который руководит большинством православных верующих на Украине и признан действующим Предстоятелем десятью Поместными Православными Церквами, должен быть во главе решения украинской проблемы и обеспечения единства православных верующих на Украине.

В-четвертых, все Поместные Православные Церкви признают право украинцев на автокефалию. Украина является второй по населению страной среди православных государств (свыше сорока миллионов человек).

В-пятых, с покорностью и любовью, чтобы восстановить видимое единство Православных Церквей и преодолеть существующую несогласованность, необходимо созвать Святой и Великий Собор для урегулирования автокефального статуса Украины, который был бы поддержан всеми Поместными Православными Церквами.

В-шестых, необходимо с нашими молитвами достичь согласия и диалога между Константинополем и Москвой для подготовки Святого и Великого Собора по вопросу единства Поместных Православных Церквей и канонического присвоения автокефалии Украинской Православной Церкви.

В-седьмых, со страхом Божиим и смирением, с помощью наших молитв, необходимо принять предварительные предложения, которые будут окончательно решены Святым и Великим Собором.

Основные положения предварительного предложения будут ясными по следующим пунктам:

1. Убедить Московский Патриархат в необходимости восстановления в должности архиерея митрополита Киевского и всея Украины Филарета, который пробыл на этой должности в течение 26 лет (1966−1992) под юрисдикцией Московского Патриархата, до его снятия с должности в 1992 году и анафемы в 1997 году. Для этого он сам ради единства Церкви смиренно должен согласиться письменно выразить свое покаяние и послушание Московскому Патриархату.

2. Согласовать заранее вопрос о правомерности рукоположения нового Предстоятеля Епифания, который признан четырьмя Поместными Православными Церквами, но не признан десятью другими Православными Церквами. Возможно, с решением первой проблемы (Денисенко) можно будет решить и эту, так как Епифаний был рукоположен Филаретом.

3. Автокефалия Православной Церкви Украины должна объединять всех православных Украины. Поскольку отсутствие видимого единства православных Украины связано не с ересью, а с канонической юрисдикцией, с расколом, Святой и Великой Собор может принять каноническое решение в сотрудничестве с украинцами для сохранения их видимого единства.

4. Предстоятелем Православной Автокефальной Церкви Украины может быть избран Филарет (94 года). Заместителем Председателя Священного Синода будет Онуфрий (77 лет), а также заместителем Председателя Священного Собора будет Епифаний (44 года). Никто не знает день его кончины, но так как мы все являемся смертными и живём в мире, после Филарета на пост Предстоятеля вступает Онуфрий, а после Онуфрия — Епифаний".

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