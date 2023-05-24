В Русской Православной Церкви Заграницей обратили внимание, что представители «ПЦУ» идут по пути обновленцев и живоцерковников…

Решение раскольнической «Православной церкви Украины» перейти на новоюлианский календарь вряд ли привлечёт к ним верующих Украины. Скорее, наоборот. Об этом в интервью РИА Новости заяви Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.

«Это только укрепит и объединит православных в их стоянии за Киево-Печерскую лавру, Украинскую Православную Церковь и её святыни, — сказал священник. — Православный народ, который верно следует за Блаженнейшим митрополитом Онуфрием и гонимой Украинской Православной Церковью, просто проигнорирует это решение».

По его словам, нынешние действия украинских раскольников напоминают ситуацию 1920-х годах, когда раскольническая «Живая церковь» в Советском Союзе отвергла Патриарха Тихона (Беллавина).

«Стоит только вспомнить Святителя Тихона, которого отвергли живоцерковники с помощью иностранных церковных деятелей. И что потом случилось с ними? Память о живоцерковниках и их помощниках исчезла, а Святитель Тихон, почитаемый всеми православными, со святыми молится о нас. В данном случае, к сожалению, история повторяется», — сказал отец Серафим.

Он также отметил, что «ПЦУ» является политической организацией, которая была создана украинскими политиками при помощи иностранных церковных деятелей.

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