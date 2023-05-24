В Третьяковской галерее заявили, что не могут передать Церкви «Троицу» Андрея Рублёва, поскольку она требует срочной реставрации…

Музейные работники настаивают на сдвиге сроков передачи иконы «Троица» работы преподобного Андрея Рублёва Русской Православной Церкви из-за необходимости подготовить для неё оптимальные условия хранения и продолжающейся реставрации святыни. Соответствующее заявление сделали участники заседания, прошедшего на днях в Третьяковской галерее, сообщает Интерфакс.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.

Комментируя это заявление музейщиков, глава Экспертного совета Московского Патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин отметил, что в Русской Православной Церкви очень серьёзно относятся к сохранности святыни, и если у специалистов есть какие-то вопросы, все их возможно решить.

«Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе Лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», — заявил священник.

По его словам, на сегодня диалог между Церковью и музеем идёт «в добросовестном ключе», и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является «Троица» Андрея Рублёва.

Священник допустил, что, если Патриарх Кирилл сочтёт нужным, то 4 июня в Храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской «Троицы», а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займёт своё место в Троицком соборе лавры.

«Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчётом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана», — сказал отец Леонид.

Хотелось бы верить, что за заявлением музейных работников, действительно, стоит забота о сохранности святыни, а не банальный саботаж решения президента России Владимира Путина о возвращении иконы её законному владельцу — Русской Православной Церкви. То, что музейные работники могут «реставрировать» святыни годами, лишь бы держать их в своей «коллекции», всем хорошо известно. А потому в данном вопросе необходимо внимательно разбираться.

Складывается такое впечатление, что «пятая колонна» проникла во все сферы жизнедеятельности нашего общества и старательно блокирует важное с духовной точки зрения решение главы государства.

Русская линия