Страсбург потребовал от Бухареста легализовать в стране «однополые браки» и не оправдывать невозможность этого христианскими ценностями…

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в одностороннем порядке потребовал от Румынии признать законность «гомосексуальных браков». Решение было вынесено 23 мая 2023 года по иску Бухучану, Чоботару и ещё 20 содомитских пар против румынского государства, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на бухарестский телевизионный канал Digi24.

ЕСПЧ установил, что Румыния нарушила статью 8 Европейской конвенции, предусматривающую защиту свободы «интересов личности». «Каждый человек имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции», − говорится в данной статье.

Таким образом, Страсбург призвал румынскую Фемиду внести изменения в действующий семейный кодекс, признающий браки исключительно между мужчиной и женщиной. В ЕСПЧ категорически подчеркнули, что «однополые семьи» срочно нуждаются в форме признания, которая обеспечила бы им «равные права и создала правовую базу, которая защитила бы совместную жизнь этих пар».

Судьи озвучили соответствующее решение, принятое пятью голосами против двух, по прошествии четырёх лет после того, как 42 румынских половых извращенцев подали в ЕСПЧ коллективный иск против властей, обвинив их в «отсутствии толерантности» по отношению к представителям так называемых «сексуальных меньшинств».

При этом ни одну из апелляций официального Бухареста относительно того, что Румыния является православным христианским государством, чтущим традиции своего народа, европейские судьи во внимание не приняли.

Как ожидается, требование ЕСПЧ рассмотрят на ближайшем заседании румынского парламента. По мнению аналитиков, абсолютное большинство депутатов обеих палат высшего законодательного органа страны проигнорируют позицию Страсбурга. Однако, давление на румынские власти в этом вопросе с каждым днём будет только возрастать.

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