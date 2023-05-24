В «ПЦУ» приняли решение праздновать Рождество Христово и другие праздники, кроме Пасхи, по григорианскому календарю…

24 мая 2023 года члены «Архиерейского собора ПЦУ» проголосовали за переход на новый календарь. При этом против перехода на «европейский» календарь проголосовал лишь один «архиерей» ПЦУ, ещё один воздержался, сообщает СПЖ.

«Раньше говорили польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят — украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а те, кто остаются на старом — немножко на московском», — заявил предавший УПЦ и перешедший к раскольникам митрополит Симеон (Шостацкий).

На самом деле речь идёт о новоюлианском календаре, когда Пасха и переходящие праздники празднуются по юлианскому, а все остальные по григорианскому календарю.

Стоит отметить, что в настоящее время по новоюлианскому календарю живут девять из пятнадцати Поместных Православных Церквей. В то время, как Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Польская и Македонская Церкви сохраняют юлианский календарь. Кроме того, юлианского календаря держится Святая Гора Афон.

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