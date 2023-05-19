Приезжающие в Россию мигранты должны соблюдать правила и уважать традиции страны и тех конкретных регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, сообщает «Российская газета».

«Безусловное требование ко всем, кто приезжает к нам в Россию работать, учиться — это уважение наших традиций, соблюдение норм и правил российского общества», — сказал российский лидер.

По его словам, следует знать не только общероссийские правила и нормы, но и тех регионов, куда человек приезжает.

Для адаптации мигрантов, чтобы они следовали российским нормам поведения и жили по законам страны, разработают специальный курс. Об этом ранее заявил в Госдуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Работа идет по поручению президента России.

Ожидается, что курс будет подготовлен к 1 июля. В рамках этого обучения приезжим расскажут об основных положениях российских законов, просветят на тему норм поведения, принятых в российском обществе, не забудут в курсе и религиозный ликбез.

Кроме того, многие обращают внимание, что требуется не только проработка вопросов поведения мигрантов, но и их количества в стране. Москвичи, к примеру, недоумевают, почему на работу в столице активно берут мигрантов из стран СНГ, когда в ближайших российских регионах много желающих устроиться на работу в столице.

Русская линия