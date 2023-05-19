Бросивший свою паству в Бердянске владыка издал ряд указов «о запрете» епархиального секретаря, благочинного, главы молодежного отдела и настоятеля одного из храмов Бердянска…

19 мая 2023 года митрополит Бердянской и Приморский Ефрем вслед за решением Священного Синода Русской Православной Церкви принять Бердянскую епархию Украинской Православной Церкви под прямое управление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла издал ряд указов, которыми «запретил в служении» четырёх священнослужителей оставленной им епархии. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Бердянской епархии УПЦ.

Владыка Ефрем, прибывающий ныне за границей «на лечении», запретил в служении секретаря Бердянской епархии протоиерея Сергия Илющенко и благочинного Камянского округа архимандрита Димитрия (Михешкина) с формулировкой «за грубое нарушение священнической присяги, на основании 39-го Правила святых Апостолов и 57-го правила Лаодикийского Собора».

Кроме того, за «грубое нарушение священнической присяги, на основании 39-го Правила святых Апостолов» в служении были «запрещены» протоиерей Евгений Клименко и глава Епархиального молодежного отдела протоиерей Димитрий Лебедченко, сообщает СПЖ.

Единственная вина данных священнослужителей Украинской Православной Церкви, оказавшихся на территориях, подконтрольных России, состоит в том, что за разрешением своих вопросов они напрямую обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с тем, что их правящий архиерей фактически бросил свою паству и уехал на украинскую сторону, а затем и за границу.

При этом нельзя не заметить, что такое положение дел в церковной жизни Бердянска продолжалось около года, и владыка Ефрем, судя по всему, не знал, что на самом деле происходит в его епархии. Иначе бы он действовал на упреждение и выпустил указы о запрете своих клириков до того, как Бердянскую епархию принял к себе Святейший Патриарх Кирилл, а не после того, как из СМИ узнал о соответствующем решении Св. Синода Русской Православной Церкви.

Надо ли говорить, что теперь данные указы для указанных клириков с канонической точки зрения просто ничтожны. Священный Синод Русской Православной Церкви не случайно постановил вынести вопрос о положении дел в Бердянской епархии на окончательное рассмотрение и утверждение Архиерейского Собора, который, как известно, является и высшим судебным органом для всех клириков и архиереев Русской и Украинской Православной Церкви.

Так, что сегодня владыка Ефрем решил противостать Святейшему Патриарху Кириллу и Св. Синлду Русской Православной Церкви и издал указы «о запрете» бердянских клириков, а уже завтра может оказаться, что Архиерейский Собор запретит самого владыку Ефрема, как архиерея, грубо нарушившего архиерейскую присягу и бросившего свою паству на произвол судьбы по политическим мотивам.

Русская линия