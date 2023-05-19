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Сводка новостей от 19 мая 2023

Во исполнение решений Священного Синода
Состоялось совещание древлехранителей епархий Русской Православной Церкви…

Состоялось совещание древлехранителей епархий Русской Православной Церкви19 мая 2023 года в Финансово-хозяйственном управлении Московского Патриархата и.о. председателя ФХУ иеромонах Никандр (Пилишин) по удалённой видеосвязи провёл совещание древлехранителей епархий Русской Православной Церкви, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

В форуме приняли участие представители Патриаршего совета по культуре, епархиальные древлехранители, архитекторы, игумены и игумении ставропигиальных монастырей.

Данное мероприятие было посвящено вопросам сохранения движимого и недвижимого культурного наследия религиозного назначения, проведения работ по консервации и реставрации храмов, возможного участия епархий в различных государственных программах, курируемых ФХУ.

Участники совещания имели возможность задать интересующие их вопросы и поделиться своим опытом.

По итогам обсуждения было принято совместное решение проводить данное мероприятие на регулярной основе раз в полгода.

Очевидно, что данное совещание стало следствием пристального внимания к вопросу сохранности древних святынь со стороны Священного Синода Русской Православной Церкви.

Как известно, на последнем Синоде были приняты следующие решения:

1. В целях попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры, в том числе удаленных, считать целесообразным, чтобы каждый из них был закреплен за епархиальным монастырем или приходом, силами которых один раз в год или чаще в непосредственной близости от каждого памятника проводились бы богослужения.

2. Определить следующие меры, направленные на сохранение церковных святынь — икон и церковной утвари, представляющих высокую историческую или культурную ценность и находящихся в монастырях, храмах, подворьях или архиерейских резиденциях, а также колоколов дореволюционной отливки:

а) в каждой епархии создать опись таковых икон, предметов утвари и колоколов с фотофиксацией;

б) личную ответственность за обеспечение условий хранения и охрану упомянутых икон и предметов возложить — в соответствии с местом хранения — на епархиального архиерея, игумена или игумению монастыря, настоятеля прихода или подворья.

3. Поручить Патриаршему совету по культуре во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии разработать методические указания для епархиальных архиереев по организации попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры и по сохранению церковных святынь.

4. Включить в епархиальные годовые отчеты информацию об исполнении настоящего синодального определения.

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