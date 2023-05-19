Из-за отсутствия документов суд в очередной раз отложил рассмотрение дела и перенёс заседание на 7 июня…

Заповедник вновь не предоставил суду документов, на основании которых расторг договор с Киево-Печерской Лаврой

19 мая 2023 года состоялось судебное заседание в Хозяйственном суде Киева по иску Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) к национальному заповеднику. Из-за отсутствия доказательств со стороны заповедника суд отложил рассмотрение дела на 7 июня, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В текущем заседании, по нашему мнению, суд объективно предоставил ещё раз всем сторонам возможность приобщить все доказательства, подтверждающие наличие или отсутствие нарушений, которые якобы установило Министерство культуры и информационной политики», — прокомментировал заседание адвокат Киево-Печерской Лавры протоиерей Никита Чекман.

Правозащитник отметил, что монастырь осуществляет все возможные меры для того, чтобы предоставить доказательства, которые требуются судом. В то же время Национальный заповедник и другие государственные органы, проводившие проверку объектов Лавры, не предоставляют суду документов, на основании которых был расторгнут договор с монастырём.

«Суду были предоставлены только выводы, но никаких документов, подтверждающих эти выводы, которые бы сопровождали эти выводы, нет. То есть сделан вывод, что монастырь вроде бы что-то нарушил, но документов, которые бы это подтверждали, актов освидетельствования и т. д. предоставлено не было», — пояснил адвокат.

По словам отца Никиты, для получения доказательств, необходимых для данного судебного процесса, (фотографий лаврских зданий, актов освидетельствования и т. п.) монастырь вынужден самостоятельно обращаться ко всем органам и комиссиям, которые были привлечены к этой проверке.

Учитывая это, суд отложил рассмотрение дела на 7 июня 2023 года.

Адвокат Киево-Печерской Лавры выразил надежду, что «сторона ответчика (Национальный заповедник, Министерство культуры и другие органы) вовремя ответит на все запросы и предоставит в суд все документы, которые были истребованы судом».

Русская линия