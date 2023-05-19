17−18 мая 2023 года силами авиации войск Национальной гвардии и сектора по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами были проведены облеты с чудотворным образом преподобного Серафима Саровского территорий России, находящихся в зоне потенциальной угрозы от вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Патриархия.Ru.

Облеты были совершены по благословению председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Облеты проводились на военном транспортном самолете Ил-76 и на военном вертолете Ми-8; заведующий сектором Росгвардии иерей Роман Богдасаров прочитал молитвы о Святой Руси, преподобному Серафиму Саровскому и Царю-страстотерпцу Николаю.

Отец Роман совместно с главой Попечительского совета сектора Росгвардии С. Репринцевым также провел встречи с сотрудниками спецподразделений Росгвардии, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Мероприятия состоялись в рамках служебно-боевой деятельности авиационных подразделений Росгвардии.

Икона преподобного Серафима Саровского, с которой совершались облеты, была написана сразу после канонизации Серафима Саровского в 1903 году. Год спустя Император Николай II благословлял этим образом солдат Закатальского полка, уходящих на Русско-японскую войну. Эта икона уже несколько раз побывала в подразделениях Росгвардии на фронте СВО, в тылу и в военных госпиталях. Икона была предоставлена из коллекции Музея последнего российского императора Николая II, созданного на основе частной коллекции искусствоведа и реставратора А. Ренжина.

Русская линия