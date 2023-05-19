Русская линия
Сводка новостей от 19 мая 2023

Папа Римский Франциск надеется, что его спецпосланников примут в Москве и Киеве
По данным ватиканской прессы, российские и украинские власти не стали отказывать Ватикану в приёме представителей папы Римского…

Папа Римский Франциск и Владимир ЗеленскийМосква и Киев ответили согласием на предложение папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить возможное перемирие на Украине. Об этом пишет специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, передаёт ТАСС.

В Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

По утверждению издания, стороны приняли предложение о соответствующих встречах, однако «подготовка крайне сложная и пока прогресс крайне скромный». Как пишет портал, в этом может заключаться «мирная миссия» Ватикана, о которой папа Франциск сообщил в конце апреля по пути из Будапешта, не вдаваясь в детали, поскольку миссия «пока не публична».

Источники ТАСС в Ватикане тогда также сообщили, что речь может идти о «миссии ватиканских дипломатов или представителей курии». Гуджеротти среди прочего был в прошлом апостольским нунцием на Украине. В 2016 году он лично передавал собранную по призыву папы Римского в католических приходах Европы помощь, в том числе населению Донбасса.

Впрочем, побывавший в субботу на аудиенции у папы Франциска президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не нуждается в посредниках», поскольку никакие мирные перевороты он вести не собирается. Это было воспринято местными наблюдателями как достаточно грубый отказ от папского предложения. Однако, в Ватикане всё ещё надеются, что их посланники смогут посетить Москву и Киев.

Русская линия

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Папа Римский Франциск надеется, что его спецпосланников примут в Москве и Киеве
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