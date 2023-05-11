По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Орле прошёл 21-й Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий», посвященный 1720-летию памяти покровителя христианского воинства Великомученика и Победоносца Георгия, 910-летию памяти преподобного священномученика Иоанна Кукши, 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Фестиваль «Святой Георгий» проводится с 2003 года по инициативе Православного молодежного братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия под председательством иерея Николая Макарова, являющегося ветераном боевых действий. Целью фестиваля является приобщение молодежи к православной культуре, проведение музыкальных, историко-просветительских, творческих, военно-патриотических и спортивных мероприятий.

С каждым годом Фестиваль привлекает все больше участников и организаций. В этом году его учредителями стали ОООО «Молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца Георгия», Администрация губернатора и Правительства Орловской области, АНО «Символик», НО «Социально-культурный центр фонд развития и инновации».

В рамках Фестиваля с 25 марта по 9 мая прошли различные мероприятия для детей и молодежи, студентов орловских учебных заведений.

«Данилевским клубом» в Орловском военно-историческом музее проведена открытая лекция известного журналиста и телепродюсера Бориса Костенко «Борьба смыслов и идей в эпоху информационных войн».

В Библиотеке семейного чтения к 240-летию присоединения Крыма к России была организована выставка «Орловцы в Крыму». Демонстрировался документальный фильм Владимира Людомира «Орловцы в Крымской войне».

В Орловской областной публичной библиотеке им И.А. Бунина при поддержке Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи» состоялась творческая встреча с писательницей Еленой Чудиновой.

В Молодежном братстве св. Георгия Победоносца православный писатель, режиссёр и публицист Юрий Воробьевский презентовал свои новые книги.

В Военно-историческом музее состоялась премьера фильма «Передовая духа» снятая киностудией «Штандарт», представленная орловским зрителям режиссером Владимиром Новиковым. Фильм рассказывает о трагических событиях в Орловской области во время Великой Отечественной войны.

В Орловском туристском информационно-выставочном центре во время открытия выставки работ лауреатов 27 областного конкурса им А.И. Курнакова «Славлю Родину свою!» состоялось награждение лауреатов в номинации «За Веру и Отечество».

В Орловской областной филармонии прошёл отборочный этап Фестиваля православной, патриотической военной песни и поэзии «Святой Георгий», определивший лучших исполнителей в различных номинациях под руководством председателя жюри иерея Максима Ерескина и подвижницы православной культуры Марины Малявкиной.

Гала-концерт прошёл в концертном зале Орловского государственного института культуры. В фойе была развернута выставка к 20-летию Фестиваля «С образом Святого Георгия» и безвозмездная раздача православной литературы российских и орловских издательств, в том числе Молодежного братства св. Георгия Победоносца.

С приветственным словом к участникам обратился почетный председатель Фестиваля митрополит Орловский и Болховский Тихон. Лауреатов и дипломантов награждали почетные гости: президент Фонда Георгия Победоносца, продюсер, актер, медиа-эксперт Вадим Рябинин, писатель, публицист и кинодраматург Владлен Дорофеев, директор «Социально-культурного центра фонда развития и инновации» Михаил Харламов.

В день Великомученика и Победоносца Георгия за кинотеатром «Победа» у Поклонного креста, стоящего в месте разрушенной Георгиевской-Сретенской церкви, был отслужен молебен. Молитву великомученику Георгию совершил благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов в сослужении духовенства Орловской епархии. Вместе со священниками молились прихожане городских храмов.

Накануне Дня Победы прошли спортивные соревнования: в Центре боевых искусств им. генерала А.П. Ермолова Орловским отделением «Союза православных единоборцев» был проведен турнир по русскому джиу-джитсу; в Яхт-клубе Спортивной школы № 10 на озере «Светлая жизнь» открыли парусный сезон Федерации парусного спорта Орловской области, состоялись гонки в классах «Луч» и «Оптимист», посвящённые 355-летию спуска на воду первого военного корабля фрегата «Орел»; на Знаменской богатырской заставе состязались в метании топорцов, сулиц, стрельбе из лука и поединках богатырей. Православные спортсмены стали участниками всероссийской акции «Спас в каждый дом» движения «Сорок Сороков».

9 мая члены Георгиевского братства, помолившись за панихидой в Троицкой церкви Орла, возложили цветы и венки к памятникам и бюстам героям Отечества разных эпох: разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову, водрузивших знамя над Орлом в 1943 г.; героям России — орловскому омоновцу Алексею Скворцову и десантнику 6-й роты Александру Рязанцеву; генералу армии, герою Советского Союза Александру Горбатову, освобождавшего Орловскую землю; стеле воинской славы Орла; Поклонному кресту на месте братского воинского кладбища на Егорьевской горе; основателю Орла Царю Иоанну Васильевичу (Грозному); Георгиевскому кавалеру Великому Князю Михаилу Александровичу Романову, командиру и шефу 17-го гусарского Черниговского полка, квартировавшему в Орле.

11 мая участники Фестиваля «Святой Георгий» будут встречать ковчег с мощами святого Великомученика и Победоносца Георгия в Казанском гарнизонном храме Орла, который доставят в Орловскую епархию по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках Всероссийского молебна о Победе.

Организаторы и участники Фестиваля «Святой Георгий» выражают благодарность Департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления руководитель Е.В. Данилевская, группе компаний «Орелинвестпром» под руководством С.И. Бутова, Кабельному заводу «Эксперт-кабель» ген директор С.И. Кутенев, АНО «Символик» исполнительный директор С.Л. Можей, НБФ «Наследие» президент генерал-лейтенант Л.П. Решетников, «Орловский военный вестник» и «Союз военных литераторов» председатель С.А. Ветчиников, «Орловскую областную филармонию» художественный руководитель Д.О. Коваленко, «Орловский государственный институт культуры» ректор В.В. Матвеев, Орловскую областную библиотеку им И.А. Бунина директор Л.И. Бородина, Орловский военно-исторический музей заведующий С.В. Широков.

Константин Грамматчиков, специально для «Русской линии»