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Сводка новостей от 11 мая 2023

С 2023 учебного года в украинских школах начнутся занятия по пропаганде содомии
Министерство образования Украины привлекло американский неправительственный фонд Аркуса для реализации «гендерно чувствительных» методов обучения детей…

Министерство образования Украины14 апреля 2023 года Министерство образования Украины и американский неправительственный фонд Аркуса, занимающийся активным продвижением в мире содомии, подписали меморандум «о внедрении гендерно чувствительных методов обучения в образовательный процесс учреждений дошкольного, школьного и высшего образования», сообщает украинский Телеграм-канал «Легитимный», публикуя фотографии документа.

«У нас появилась информация о подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством образования и науки и американским благотворительным фондом The Arcus Foundation. Факт подписания пока не разглашают ни министерство, ни благотворительная организация. А всё потому, что согласно с меморандумом МОН и фонд будут сотрудничать в направлении внедрения в образовательный процесс в детсадах и школах „гендерно чувствительных методов обучения“. Для этого фонд собирается поставить в дошкольные учреждения и школы тематическую учебно-методическую литературу, наочные материалы и игровые наборы, а также обучить премудростям гендерно чувствительного образования педагогов», — говорится в сообщении.

Чему будут учить детей на Украине, догадаться не сложно, ведь заявленная миссия американского фонда заключается в «обеспечении процветания ЛГБТ-сообщества и наших собратьев-обезьян в мире, где социальная и экологическая справедливость являются реальностью».

В тексте, подписанном украинским Минобразования, говорится, что цель проекта — создать пространство обучения «без гендерных стереотипов и дискриминаций». Для этих целей в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах The Arcus Foundation обязуется привлечь к проекту 500 заведений дошкольного образования и 500 средних школ.

Кроме того, фонд США обязуется обеспечить соответствующей гендерной литературой в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах все первые классы всех школ государственной и коммунальной форм собственности на территории Украины.

The Arcus Foundation обязуется подготовить региональных координаторов и тренеров, ответственных за обучение учителей, которые будут обучать детей первых классов в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах. Министерство образования обязуется содействовать работе этих сотрудников на территории Украины.

В меморандуме говорится, что «общее намерение обеих Сторон заключается в постепенном развертывании внедрения указанных модулей для достижения национального масштаба».

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