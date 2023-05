С 2023 учебного года в украинских школах начнутся занятия по пропаганде содомии Министерство образования Украины привлекло американский неправительственный фонд Аркуса для реализации «гендерно чувствительных» методов обучения детей… 14 апреля 2023 года Министерство образования Украины и американский неправительственный фонд Аркуса, занимающийся активным продвижением в мире содомии, подписали меморандум «о внедрении гендерно чувствительных методов обучения в образовательный процесс учреждений дошкольного, школьного и высшего образования», сообщает украинский Телеграм-канал «Легитимный», публикуя фотографии документа. «У нас появилась информация о подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством образования и науки и американским благотворительным фондом The Arcus Foundation. Факт подписания пока не разглашают ни министерство, ни благотворительная организация. А всё потому, что согласно с меморандумом МОН и фонд будут сотрудничать в направлении внедрения в образовательный процесс в детсадах и школах „гендерно чувствительных методов обучения“. Для этого фонд собирается поставить в дошкольные учреждения и школы тематическую учебно-методическую литературу, наочные материалы и игровые наборы, а также обучить премудростям гендерно чувствительного образования педагогов», — говорится в сообщении. Чему будут учить детей на Украине, догадаться не сложно, ведь заявленная миссия американского фонда заключается в «обеспечении процветания ЛГБТ-сообщества и наших собратьев-обезьян в мире, где социальная и экологическая справедливость являются реальностью». В тексте, подписанном украинским Минобразования, говорится, что цель проекта — создать пространство обучения «без гендерных стереотипов и дискриминаций». Для этих целей в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах The Arcus Foundation обязуется привлечь к проекту 500 заведений дошкольного образования и 500 средних школ. Кроме того, фонд США обязуется обеспечить соответствующей гендерной литературой в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах все первые классы всех школ государственной и коммунальной форм собственности на территории Украины. The Arcus Foundation обязуется подготовить региональных координаторов и тренеров, ответственных за обучение учителей, которые будут обучать детей первых классов в 2023—2024 и 2024−2025 учебных годах. Министерство образования обязуется содействовать работе этих сотрудников на территории Украины. В меморандуме говорится, что «общее намерение обеих Сторон заключается в постепенном развертывании внедрения указанных модулей для достижения национального масштаба». Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм