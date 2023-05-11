В спешном порядке возобновлено судебное производство по иску, поданному УПЦ об обжаловании соответствующей экспертизы Минкульта. Это дело хотят, как можно быстрее, закрыть…

Спешное возобновление судебного производства по делу об обжаловании религиоведческой экспертизы Минкульта со стороны Украинской Православной Церкви — это попытка с помощью суда снять существующий запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр и переименование Украинской Православной Церкви. Об этом сказано в комментарии Юридического отдела УПЦ, опубликованном 11 мая 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

Накануне в СМИ появилась информация, что в Киевский окружной административный суд поступило дело № 640/4748/19 по иску Киевской митрополии Украинской Православной Церкви об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.

Как сказано в комментарии Юридического отдела УПЦ, иск был подан в 2019 году в Окружной административный суд города Киева. Постановлением от 22 апреля 2019 года суд удовлетворил ходатайство Митрополии об обеспечении иска, которым запрещено вносить изменения в Единый государственный реестр и переименовывать религиозные организации УПЦ.

15 декабря 2022 года началась процедура ликвидации Окружного административного суда города Киева, он прекратил осуществлять правосудие до решения дела Киевской митрополии УПЦ по существу. Созданный вместо него Киевский городской окружной административный суд (далее КГОАС) был зарегистрирован, но не начал свою деятельность.

«Должностные лица судебной власти Украины решили не ждать пока заработает новый КГОАС, а передать дело № 640/4748/19 в Киевский окружной административный суд (далее КОАС). В Постановлении о принятии административного дела к производству от 4 мая 2023 года указано, что рассмотрение дела начинается с самого начала, а принимая во внимание предмет иска и субъектный состав участников, судья Киевского окружного административного суда считает необходимым осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощённого искового производства без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам», — сказано в комментарии.

Скорость принятия решений КОАС по делу Киевской митрополии даёт основание предполагать, что «сейчас совершаются активные действия со стороны органов государственной власти для того, чтобы способствовать процессу захвата епархий, монастырей и других учреждений УПЦ представителями ПЦУ».

Об этом свидетельствует законопроект № 8262 народной депутатки Ирины Констанкевич и др., который находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Одной из новелл законодательной инициативы является возможность изменять подчиненность миссиям (Синодальные отделы), епархиальным управлениям, монастырям и религиозным братствам.

«Даже в случае принятия этого законопроекта, реализовать его будет невозможно, поскольку судебный запрет не даёт возможности незаконно перерегистрировать в ПЦУ епархии и монастыри УПЦ. Потому что в противном случае уже захваченные епархиальные управления в Ивано-Франковске, Львове, Шепетовке, Хмельницком уже подавались бы, как „переходы“ в ПЦУ. Как мы видим, таким образом предпринимаются попытки с помощью суда снять существующий запрет на внесение изменений в реестр и переименование и принять законопроект, который создаст возможность незаконно перерегистрировать в пользу ПЦУ не только религиозные общины, но и другие учреждения УПЦ», — сказано в комментарии Юридического отдела УПЦ.

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