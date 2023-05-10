Отобранные украинскими раскольниками храмы Украинской Православной Церкви пустуют, несмотря на все потуги «ПЦУ» и украинских чиновников их наполнить…

Верующих в храмы привлекает благодать Божия, а потому никакая идеология не способна надолго наполнить пустующие церковные строения, если в них нет Духа Святого, который дышит, где хочет. Истинность этого в очередной раз доказывают события на Украине, где силой отобранные раскольниками храмы Украинской Православной Церкви оказываются пустующими, поскольку люди, которые их отнимают, действуют из идеологических побуждений и на самом деле являются безбожниками.

Так, в захваченном сторонниками «ПЦУ» при непосредственном содействии представителей власти храме в микрорайоне Гречаны Хмельницкого на западе Украины на воскресном богослужении, 7 мая 2023 года, не было ни одного из верующих, сообщает Информационно-просветительского отдела УПЦ, разместив у себя на сайте видео, которое сняли очевидцы.

Рейдерский захват храма в честь Казанской иконы Божией Матери состоялся 5 апреля людьми, которые его никогда не посещали, по инициативе и при участии местных чиновников. Проведя незаконное голосование, рейдеры взломали входную дверь и захватили церковь.

Впоследствии, 19 апреля, в Хмельницкой ОВА перерегистрировали устав общины УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери как устав общины «ПЦУ» в честь Почаевской иконы Божией Матери. Как сообщили ресурсы близкие к «ПЦУ», церковь переименовали из-за того, что «старое название храма содержало словосочетание» Казанской иконы Божией Матери", которое ассоциируется с русским городом Казань, столицей Республики Татарстан".

Однако, ни изгнание прихожан УПЦ из их святыни, ни переименование храма не стало достаточным поводом для сторонников ПЦУ для посещения богослужений.

Тем временем, прихожане этого храма вместе с настоятелем протоиереем Петром Дячуком продолжают богослужебную жизнь в приспособленном помещении.

Фактически такая же ситуация и с другими рейдерскими отобранными у верующих УПЦ церквями в Хмельницком.

В Георгиевском храме даже на престольный праздник Божественная литургия не совершалась. Прихожане, которых на престол всегда собиралось 800−1000 человек, сейчас вынуждены молиться в приспособленном помещении.

В захваченном Покровском соборе города на воскресной службе, которую проводил иерарх «ПЦУ», было всего несколько прихожан. В то же время в небольшом городке Летичей, за Божественной литургией, которую совершал управляющий Хмельницкой епархией УПЦ архиепископ Виктор, храм был переполнен православными христианами.

Русская линия