11 мая 2023 года в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда — филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга открылась выставка «Православная вера осажденного Ленинграда», посвященная 78-й годовщине Великой Победы, сообщает ИА «Вода живая».

Экспозиция подготовлена при участии древлехранилища Александро-Невской лавры, Николо-Богоявленского морского собора, Князь-Владимирского собора, Музея истории Кронштадта и частных коллекций.

Глава филиала Евгения Куликова отметила, что в День Победы, 9 мая, монумент посетило более ста тысяч человек. «Вера — то, что поддерживает, — сказала она. — Город выстоял во многом потому, что за него молились».

Настоятель Никольского собора протоиерей Алексий Скляров подчеркнул, что, несмотря на жесточайшие гонения, которые обрушились на Церковь в советский период, верующие продолжали любить Родину и защищали её.

«Церковь в годы войны не просто выживала — она помогала, — сказал отец Алексий. — Помогала и материально, но это вторично, главное — помогала приблизить Победу молитвой, предстоянием перед Господом. В Николо-Богоявленском соборе ни на день не прекращались службы. Священнослужители, как и остальные жители города, голодали, умирали, защищали дома от зажигательных бомб, защищали и храмы. Доказательством того, что Церковь помогала приблизить Победу, стало то, что представители ленинградского духовенства были удостоены государственных наград. Удивительно: в 1930-е годы массово уничтожали священнослужителей, к началу войны всего трое архиереев были на свободе — остальные либо погибли, либо находились в лагерях. А в конце войны митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), будущий Патриарх Алексий I, был награждён медалью „За оборону Ленинграда“. Власть, несмотря ни на что, признала их заслуги — это значит, что заслуги были не формальными, а настоящими. После войны тему заслуг духовенства в годы войны отодвинули на второй план, об этом не говорили. Сейчас пришло время рассказать о служении Церкви в те годы — не только архиереев, священников, но и мирян, поскольку Церковь — это все, кто объединены Таинствами. Хочу поблагодарить организаторов за возможность предоставить экспонаты, свидетельствующие о вере в блокадном Ленинграде. Хорошо, что не только Церковь рассказывает об этом, но и светский музей обращается к этой теме».

Куратор выставки, сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Андрей Козлов рассказал, что его дед — участник войны, узник концлагерей, а отец, протоиерей Андрей Козлов (1960−2014), был клириком Чесменской церкви — и картина с изображением этого храма в годы войны представлена в экспозиции. «К началу войны в нашем городе осталось всего десять действующих храмов, — напомнил он. — Когда мы задумали экспозицию, оказалось, что эта тема недостаточно разработана, в музеях мало экспонатов, поэтому обратились за помощью к настоятелям храмов. Тем не менее, в фондах нашего музея есть документы, связанные с митрополитом Алексием (Симанским), есть и уникальные артефакты — например, ряса священника-партизана Федора Пузанова, сшитая из немецкого солдатского сукна. Очень созвучным экспозиции оказался сам этот зал, в нём — атмосфера скорби и трепета».

Сотрудники музея смонтировали фильм для выставки, в котором использованы кадры из документальных фильмов разных лет о блокадном Ленинграде, а также из фильма о Поместном Соборе, где был избран Патриархом Русской Православной Церкви митрополит Ленинградский Алексий.

После демонстрации фильма выступил протоиерей Вячеслав Харинов, известный своим участием в поисковой работе. Он отметил, что тема блокады неисчерпаема, и эта выставка — только начало разговора. На приходах, где отец Вячеслав является настоятелем, созданы музеи военной археологии, где собраны экспонаты, найденные поисковыми отрядами, в том числе свидетельства религиозности на фронте. Он признался, что когда только начал участвовать в поисковой деятельности, не ожидал найти в таких количествах кресты, иконы в блиндажах. Как оказалось, внутренняя религиозность была неистребима, «раскрестить» нашу страну за годы, прошедшие после октябрьского переворота, было невозможно. Когда поисковики находят солдатскую обувь, непременно проверяется наличие небольшого «тайника» внутри каблука. Там находились и какие-то записки, помогающие установить личность погибшего, и — нательные крестики. 227-й приказ «Ни шагу назад!» приравнивал «поповские» настроения к пораженческим, поэтому демонстрировать веру было опасно. Понятно, что до недавнего времени не говорилось о жизни верующих в блокадном Ленинграде, и не только православных. Отец Вячеслав подчеркнул, что в любой религии понятия «отец», «мать», «любовь», «Родина», «жизнь», «смерть», «любовь», «подвиг» не подлежат девальвации.

В экспозиции представлены иконы, облачения, богослужебные предметы из Князь-Владимирского и Николо-Богоявленский соборов, древлехранилища Александро-Невской лавры, архипастырские послания митрополита Ленинградского Алексия верующим, экземпляры «Журнала Московской Патриархии» тех лет, церковный календарь и церковное издание «Правда о религии в России» 1943 года, документы, письма, дневники. В экспозицию включены архивные фотографии и произведения изобразительного искусства, запечатлевшие храмы Ленинграда и ближайших пригородов, в том числе разрушенные в ходе боевых действий, пострадавшие от бомбежек и артобстрелов.

Выставка продлится до 30 июня. Вход свободный.

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