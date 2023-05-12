В селении Вунена недалеко от греческого города Ларисы сильный ветер повалил дерево, из которого уже много столетий истекает похожая на кровь красная жидкость. Это необыкновенное явление, нигде больше не встречающееся, происходит 9 мая, в день памяти преподобномученика Николая Нового, жившего в Греции на рубеже VII — VIII веков, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

В 720 году, в этот день, захватившие Ларису арабы казнили святого Николая и нескольких других христиан, отчаявшись заставить их под пытками отречься от Христа. Мученика бичевали до тех пор, пока земля не стала багровой от крови, а потом привязали к дереву и пронзили его копьём.

С тех пор каждый год в день казни святого Николая Нового дерево, где был замучен воин Христов, а также некоторые окрестные деревья, где были убиты остальные христиане, «кровоточат», источая тёмную жидкость.

Паломники со всей Греции и из-за рубежа приезжают в Вунену, чтобы увидеть чудодейственное дерево и наполнить стеклянные бутылки святой жидкостью, исцеляющей кожные недуги и онкологические заболевания.

Недалеко от этого места построен небольшой храм святого Николая Вуненского, в котором покоятся его мощи, обретенные в 985 году. Примечательно, что ежегодное чудо происходит в день почитания преподобномученика по юлианскому календарю. Из-за этого новостильной Элладской Церкви приходится совершать память святого Николая Нового по старому стилю.

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