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Сводка новостей от 12 мая 2023

Господь забирает свои святыни
В Греции рухнуло дерево, которое в течение веков кровоточило в день казни святого Николая Нового…

В Греции рухнуло дерево, которое в течение веков кровоточило в день казни святого Николая НовогоВ селении Вунена недалеко от греческого города Ларисы сильный ветер повалил дерево, из которого уже много столетий истекает похожая на кровь красная жидкость. Это необыкновенное явление, нигде больше не встречающееся, происходит 9 мая, в день памяти преподобномученика Николая Нового, жившего в Греции на рубеже VII — VIII веков, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

В 720 году, в этот день, захватившие Ларису арабы казнили святого Николая и нескольких других христиан, отчаявшись заставить их под пытками отречься от Христа. Мученика бичевали до тех пор, пока земля не стала багровой от крови, а потом привязали к дереву и пронзили его копьём.

С тех пор каждый год в день казни святого Николая Нового дерево, где был замучен воин Христов, а также некоторые окрестные деревья, где были убиты остальные христиане, «кровоточат», источая тёмную жидкость.

Паломники со всей Греции и из-за рубежа приезжают в Вунену, чтобы увидеть чудодейственное дерево и наполнить стеклянные бутылки святой жидкостью, исцеляющей кожные недуги и онкологические заболевания.

Недалеко от этого места построен небольшой храм святого Николая Вуненского, в котором покоятся его мощи, обретенные в 985 году. Примечательно, что ежегодное чудо происходит в день почитания преподобномученика по юлианскому календарю. Из-за этого новостильной Элладской Церкви приходится совершать память святого Николая Нового по старому стилю.

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