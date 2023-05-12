Доступ верующих к святыне будет открыт ежедневно с 15 по 27 мая с 8.00 до 21.00…

14 мая 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву из Богоявленско-Анастасииного монастыря Костромы будет принесён чудотворный образ Феодоровской иконы Божией Матери. Святыню будет сопровождать духовенство Костромской епархии во главе с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественная встреча Феодоровской иконы в Москве состоится 14 мая 2023 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, где она будет размещена на время пребывания в столице. Богослужение, как ожидается, возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало в 10.00.

Доступ верующих к иконе будет открыт ежедневно с 15 по 27 мая с 8.00 до 21.00. В период пребывания иконы в Москве перед чудотворным образом духовенством Московской епархии, Московской митрополии и ставропигиальных монастырей ежедневно будут совершаться молебные пения с чтением акафиста.

Пребывание иконы в Москве завершится 28 мая, когда чудотворный образ будет перенесен обратно в Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери известна с XII века. По преданию, икона была моленным образом благоверного великого князя Александра Невского. Вместе с ним она путешествовала в Орду, этот образ он брал с собой в военные походы, перед ликом Феодоровской иконы Божией Матери благоверный князь, приняв монашество, завершил свой жизненный путь.

Феодоровская икона известна своей исторической ролью в становлении Дома Романовых: перед ней был благословлен на царство Михаил Федорович в 1613 году в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре Костромы.

В годы гонений на Церковь в ХХ столетии Феодоровская икона ни разу не покидала храмовых стен, оставаясь доступной для верующих. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы.

С 2001 года чудотворная Феодоровская икона Божией Матери приносится в различные епархии Русской Православной Церкви для поклонения верующих, участвует в общецерковных торжествах и значимых событиях.

В 2009 году пред ликом Феодоровской иконы, принесенной в московский Храм Христа Спасителя, состоялись избрание на Патриарший престол и интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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