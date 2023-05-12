Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что Патриарший указ о лишении его сана якобы не имеет силы, так как он успел сменить епархию до решения Патриарха Кирилла отменить мораторий на соответствующее решение Церковного суда Московской епархии, сообщает РИА Новости.

«Он не может иметь канонической силы по той простой причине, что в нём неверно указан адресат: „клирику Московской епархии протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву“. На момент издания указа я таковым уже не являлся. Я предпринял определённые шаги. И ныне вполне официально являюсь клириком другой епархии. Какой — не скажу. Это не ПЦУ и не какое бы то ни было „альтернативное православие“. Именно поэтому я спокойно отнёсся к Патриаршему указу от 28 апреля сего года», — написал он.

В Русской Православной Церкви переход клирика в другую Церковь осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании Патриаршей отпускной грамоты. Переход клирика в другую епархию осуществляется на основании отпускной грамоты, которая направляется по запросу правящего архиерея той епархии, в которую намерен перейти клирик, и на руки клирику не выдаётся.

Таким образом, остаётся загадкой, как запрещённый на тот момент диакон Андрей Кураев мог без ведома Патриарха сменить епархию. Скорее всего, он лукавит, и речь идёт о смене им не только епархии, но и Поместной Православной Церкви, однако публично признаться в этом Кураев не желает. В случае, если в сложившейся ситуации он перешёл к фанариотам, такой шаг станет ещё одним свидетельством верности решения Его Святейшества по извержению его из сана.

Печально, но вместо покаяния, Андрей Кураев решил пойти во все тяжкие.

Русская линия