В связи со стихийным бедствием на Урале и в близлежащих регионах во всех храмах митрополии будут совершаться молебны иконе Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»…

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в связи со стихийным бедствием на Урале и в близлежащих регионах — крупными пожарами, в ближайшие выходные дни и далее в каждом храме Екатеринбургской епархии будет совершаться молебен с чтением акафиста перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Иконе Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» с давних времен молятся об избавлении от огня, во время сильных гроз. Во время пожаров с иконой часто совершаются крестные ходы. Потому многие приходы начали совершать молебны с акафистом иконе Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», как только пожары активизировались на территории региона. Так, с прошлой недели в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга молебное пение совершается несколько раз в день.

«Наряду с молебным пением, которое благословил совершать Святейший Патриарх о нашем воинстве и об участниках СВО, в храмах в связи с бушующими пожарами, дабы иметь силы и возможности к преодолению стихии, совершается молебное пение перед известным образом Божией Матери — с просьбой о помощи в борьбе с неуправляемой стихией», — рассказал иерей Павел Кононенко, исполняющий обязанности старшего священника Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга.

Отметим, по данным региональных СМИ, на утро 12 мая 2023 года на Среднем Урале огнём охвачена территория в 55 тысяч гектаров. Тяжёлая обстановка сохраняется в Тугулыме, в Реже, Ирбитском районе. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в Хабаровском крае, Амурской, Курганской, Омской, Тюменской областях.

Русская линия