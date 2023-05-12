Бывшего управляющего Кировоградской епархией УПЦ и его секретаря осудили за то, что они выступали в защиту Церкви и поддерживали связь с Патриархом Кириллом…

Ленинский районный суд Кировограда на Украине приговорил бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви митрополита Иоасафа и секретаря епархии протоиерея Романа Кондратюка к трём годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает СПЖ.

Также священнослужителям запретили занимать руководящие должности в течение года.

Ранее митрополиту Иоасафу и протоиерею Роману украинские власти выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни, нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). До вынесения приговора оба священнослужителя находились под ночным домашним арестом.

Обвинения предъявлены по результатам обысков в конце октября 2022 года, когда СБУ обнаружила переписку митрополита Иоасафа со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и изготовленную в России церковную литературу, которая была определена как «антиукраинская».

Митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф (Губень) был освобождён от управления Кировоградской епархией решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года в ответ на рапорт архиерея об ухудшении состояния здоровья. Такой рапорт владыка подал после обысков.

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