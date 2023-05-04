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Сводка новостей от 4 мая 2023

На Святой Горе Афон выразили поддержку Украинской Православной Церкви
Насельники болгарского афонского монастыря Зограф направили специальное послание Блаженнейшему митрополиту Онуфрию…

Зографский монастырь на Афоне1 мая 2023 года насельники болгарского Зографского монастыря на Святой Горе Афон во главе с настоятелем архимандритом Амвросием направили письмо Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, в котором выразили поддержку притесняемой Украинской Православной Церкви. Обращение опубликовано на сайте Ловчанской епархии Болгарского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

«Наше братство помнит, как Вы раньше приезжали к нам в своих паломнических посещениях Святой Горы, и мы вместе молились нашему общему Творцу и причащались святых Христовых Таин, − говорится в письме. − Так было и с другими архиереями Украинской Православной Церкви, со священниками и верующими. Как раньше мы разделяли радость общения и братской любви, так и теперь мы сопричастны великим скорбям, постигшим Церковь Христову на Украине. Гонения на архиереев, монашествующих и верующих ещё больше усугубляют трагизм братоубийственных событий, разворачивающихся в вашей стране».

Братия афонской обители надеется на благоприятный исход из сложившейся ситуации.

«Всё же мы верим, что по благому Божьему промыслу Украинская Православная Церковь выйдет очищенной из горнила гонений. Присоединяем и наши смиренные молитвы к Вашим о мире во всём мире и о конечном торжестве правды и истины на Вашей земле», − сказано в обращении.

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