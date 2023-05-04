1 мая 2023 года насельники болгарского Зографского монастыря на Святой Горе Афон во главе с настоятелем архимандритом Амвросием направили письмо Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, в котором выразили поддержку притесняемой Украинской Православной Церкви. Обращение опубликовано на сайте Ловчанской епархии Болгарского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

«Наше братство помнит, как Вы раньше приезжали к нам в своих паломнических посещениях Святой Горы, и мы вместе молились нашему общему Творцу и причащались святых Христовых Таин, − говорится в письме. − Так было и с другими архиереями Украинской Православной Церкви, со священниками и верующими. Как раньше мы разделяли радость общения и братской любви, так и теперь мы сопричастны великим скорбям, постигшим Церковь Христову на Украине. Гонения на архиереев, монашествующих и верующих ещё больше усугубляют трагизм братоубийственных событий, разворачивающихся в вашей стране».

Братия афонской обители надеется на благоприятный исход из сложившейся ситуации.

«Всё же мы верим, что по благому Божьему промыслу Украинская Православная Церковь выйдет очищенной из горнила гонений. Присоединяем и наши смиренные молитвы к Вашим о мире во всём мире и о конечном торжестве правды и истины на Вашей земле», − сказано в обращении.

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