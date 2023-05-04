Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контексте своей предвыборной президентской кампании использовал видео, восхваляющее преобразование из музея в мечеть православного Собора Святой Софии, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxia.info.

В рекламном ролике, который правящая турецкая партия ПСР разместила в социальных сетях, говорится: «Стамбул турецкий может рухнуть, если он перейдёт к другому владельцу» и «правильный человек превратил Собор Святой Софии в мечеть».

Ранее, 10 июля 2020 года, Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Святой Софии, таким образом вернув одной из великих святынь Православия и памятнику мирового наследия ЮНЕСКО статус мечети.

Однако, Турцию в последнее время преследуют страшные потрясения, связанные со стихийными бедствиями и землетрясениями, что многие православные трактуют как наказание Божие именно за осквернение Святой Софии.

Тем не менее, это нисколько не вразумило турецких захватчиков, и судя по тому, что Эрдоган решил напомнить о превращении собора в мечеть в своём предвыборном ролике — большинство турок поддерживают этот шаг.

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