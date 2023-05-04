В конце минувшей недели прошла первая поездка рабочей группы по подготовке и проведению Великорецкого крестного хода в 2023 году, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на ГТРК «Вятка».

В составе этой группы традиционно: представители Вятской епархии, полиции, МЧС, здравоохранения, казачества, правительства Кировской области, администрации районов области, главы сельских поселений. Они посетили храмы и места стоянок по маршруту Великорецкого крестного хода, уделяя внимание вопросам безопасности, медицинского сопровождения, оборудованию мест стоянок, соблюдению санитарных требований и предписаний.

В текущем году для паломников вновь будет работать передвижная камера хранения. Для тех, кто не сможет пройти путь хода, но хочет посетить торжества в селе Великорецком, будет организован транспорт из Вятки и обратно. С 25 мая начнет работу горячая телефонная линия. Кроме того всю информация для паломников можно найти на сайте Вятской епархии в разделе — «Великорецкий крестный ход».

Крестный ход будет традиционно проходить в шесть дней, с 3 по 8 июня. Всего паломникам предстоит пройти около 150 километров.

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