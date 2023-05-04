В Нидерландах в 2022 году выросло число самоубийств при помощи эвтаназии…

За последний год в Нидерландах значительно выросло число самоубийств при помощи эвтаназии. Об этом с тревогой пишет газета «Christian Today», передаёт портал «Православная жизнь».

Согласно официальным данным, число жителей Нидерландов, решившихся на самоубийство при помощи людей в белых халатах, в 2022 году достигло 8720, что на 14% больше, чем годом ранее.

Случаи эвтаназии составили 5,1% от общего числа смертей в Нидерландах в 2022 году, а годом ранее этот показатель составил 4,5%.

Эвтаназию выбрали 288 человек, страдавших деменцией, что более чем на треть (34%) больше, чем в 2021 году.

Число пожилых людей, ушедших из жизни при врачебном содействии по состоянию здоровья, в прошлом году достигло 379, что на 23% больше, чем в 2021 году. Причём 58 из них решили подвергнуться эвтаназии вместе со своими супругами.

Ещё 115 человек с тяжёлыми психическими заболеваниями также решились на самоубийство — столько же, сколько и в 2021 году.

Стремительный рост числа смертей от эвтаназии в Нидерландах серьезно обеспокоил противников этой практики в Великобритании, где самоубийство при помощи врачей пока запрещено, но время от времени предпринимаются новые попытки узаконить эвтаназию.

Недавнее исследование, проведенное Центром биоэтики имени Гертруды Элизабет Анскомб (Католический исследовательский институт в Оксфорде, Великобритания), показало, что в странах, где эвтаназия и так называемый «ассистируемый суицид» разрешены законом, наблюдается рост общего числа самоубийств, что серьёзно беспокоит христианскую общественность.

Речь, по сути, идёт о легализованной европейскими властями дороге в ад для тех, кто думает, что таким образом якобы сможет убежать от страданий.

Русская линия