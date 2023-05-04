Русская линия
Сводка новостей от 4 мая 2023

Прямой дорогой в ад
В Нидерландах в 2022 году выросло число самоубийств при помощи эвтаназии…

ЭвтаназияЗа последний год в Нидерландах значительно выросло число самоубийств при помощи эвтаназии. Об этом с тревогой пишет газета «Christian Today», передаёт портал «Православная жизнь».

Согласно официальным данным, число жителей Нидерландов, решившихся на самоубийство при помощи людей в белых халатах, в 2022 году достигло 8720, что на 14% больше, чем годом ранее.

Случаи эвтаназии составили 5,1% от общего числа смертей в Нидерландах в 2022 году, а годом ранее этот показатель составил 4,5%.

Эвтаназию выбрали 288 человек, страдавших деменцией, что более чем на треть (34%) больше, чем в 2021 году.

Число пожилых людей, ушедших из жизни при врачебном содействии по состоянию здоровья, в прошлом году достигло 379, что на 23% больше, чем в 2021 году. Причём 58 из них решили подвергнуться эвтаназии вместе со своими супругами.

Ещё 115 человек с тяжёлыми психическими заболеваниями также решились на самоубийство — столько же, сколько и в 2021 году.

Стремительный рост числа смертей от эвтаназии в Нидерландах серьезно обеспокоил противников этой практики в Великобритании, где самоубийство при помощи врачей пока запрещено, но время от времени предпринимаются новые попытки узаконить эвтаназию.

Недавнее исследование, проведенное Центром биоэтики имени Гертруды Элизабет Анскомб (Католический исследовательский институт в Оксфорде, Великобритания), показало, что в странах, где эвтаназия и так называемый «ассистируемый суицид» разрешены законом, наблюдается рост общего числа самоубийств, что серьёзно беспокоит христианскую общественность.

Речь, по сути, идёт о легализованной европейскими властями дороге в ад для тех, кто думает, что таким образом якобы сможет убежать от страданий.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Началась подготовка Великорецкого крестного хода
Власти Кировской области и представители Вятской епархии провели первое заседание по подготовке к православному шествию...

«Всякое дыхание да хвалит Господа»
В Белоруссии к верующим во время Крестного хода присоединился аист, который сопровождал крестоходцев несколько километров...

На Святой Горе Афон выразили поддержку Украинской Православной Церкви
Насельники болгарского афонского монастыря Зограф направили специальное послание Блаженнейшему митрополиту Онуфрию...

Эрдоган-завоеватель
Предвыборный ролик президент Турции восхваляет превращение Собора Святой Софии в мечеть...

Прямой дорогой в ад
В Нидерландах в 2022 году выросло число самоубийств при помощи эвтаназии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем преподобного Феодора Санаксарского, графа А.А.Аракчеева и поэта С.С.Бехтеева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика