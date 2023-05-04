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Сводка новостей от 4 мая 2023

«Всякое дыхание да хвалит Господа»
В Белоруссии к верующим во время Крестного хода присоединился аист, который сопровождал крестоходцев несколько километров…

В Белоруссии к верующим во время Крестного хода присоединился аистВ Белоруссии во время Крестного хода из Могилева в Белыничи к верующим присоединился аист. И этот случай не первый, так как подобное уже происходило в 2020 году, сообщает Форма.Ru.

Крестный ход в честь Пасхи Христовой и Белыничской иконы Божией Матери, празднование которой в этом году было 24 апреля, состоялся 23−24 апреля, сообщает сайт Могилевской епархии.

Молитвенное шествие возглавили священники Андрей Шаварин и Игорь Шнейдер, а в конце двухдневного пути паломники приняли участие в Литургии, которую в сослужении духовенства совершил архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.

Около селения Светиловичи к крестоходцам присоединился аист. Причём, как отметили в епархии, аист довольно продолжительное время сопровождал молитвенное шествие. А впервые это произошло ещё в 2020 году.

«Это уже не просто чудо, а удивительная традиция!» — резюмировали в Могилевской епархии.

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