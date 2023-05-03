Сегодня в Администрации Президента России сообщили, что Украина в ночь на 3 мая попыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился, передаёт РИА Новости.

В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.

Комментируя версию, что дроны были запущены не на Украине, а в одном из районов столицы, Песков выразил надежду, что истину установит тщательное и оперативное расследование, которое проводят специальные службы.

Говоря о возможном влиянии удара по Кремлю на празднование Дня Победы 9 мая, представитель президента отметил, что изменений не будет. Он пояснил, что готовится «обычный парад», будет выступать президент.

Но после атаки меры безопасности Кремля усилят, добавил пресс-секретарь.

«Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется. И как, каким образом (могло случиться. — Прим. ред.), это тоже <…> тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу», — сообщил Песков.

В чём практический смысл данной атаки Украины на Кремль? Ведь очевидно, что ход военных действий такие «комариные укусы» изменить в принципе не могут. Также очень сомнительно, что украинцы рассчитывали, что смогут такой атакой убить российского лидера. Тогда зачем нужно было это шоу?

Очень похоже, что налёт дронов на Кремль — это в какой-то мере попытка повысить заметно упавший за последнее время моральный дух украинцев, которые несут тяжёлые потери. Также целью этой акции могло стать стремление Киева спровоцировать Кремль на предельно жёсткий ответ, чтобы потом обвинить российские власти в какой-нибудь заранее подготовленной катастрофе (в том числе, и ядерной).

Не случайно, Зеленский накануне атаки на Кремль покинул Украину и вылетел в Европу. Ранее 16 мая возвращаться в Киев он не намерен, а значит, до этой даты следует ждать ещё какой-нибудь гадости от Украины.

Сейчас Зеленскому, от которого стали заметно уставать европейцы и американцы, как воздух, нужна вторая Буча, и украинские чиновники ищут возможность её устроить, воспользовавшись «жёстким ответом» Кремля. В Киеве понимают, что победить Россию военным путём не получится, а значит, надо попытаться полностью изолировать Москву или спровоцировать волнения, будь то недовольных патриотов или ещё кого-то.

Однако, судя по весьма сдержанной реакции Владимира Путина, в Москве прекрасно понимают отчаяние Зеленского, а потому закономерно оставляют провокации Киева без особого внимания. При этом в Кремле всегда могут нанести ответный удар по украинским властям без всяких анонсов и грозных предупреждений.

Русская линия