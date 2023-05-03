3 мая 2023 года по личному приглашению папы Римского Франциска председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в числе почетных гостей присутствовал на Общей аудиенции, прошедшей на площади святого Петра в Ватикане, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

По завершении мероприятия состоялась беседа митрополита Антония с главой Католической церкви. Папа Франциск тепло приветствовал иерарха, поздравив его с продолжающимися пасхальными днями и попросив передать свои благопожелания Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В свою очередь, митрополит Антоний от имени Предстоятеля Русской Православной Церкви передал папе Римскому слова поздравления по случаю праздника Пасхи и отмечаемого в этом году десятилетия его служения на римском престоле.

В ходе разговора папа Франциск и митрополит Антоний затронули ряд актуальных вопросов межцерковных отношений. Собеседники также обменялись памятными подарками.

Далее председатель ОВЦС проследовал в базилику святого Петра, где поклонился мощам первоверховного апостола и другим святыням.

В тот же день митрополит Антоний посетил Дикастерию по содействию христианскому единству, в здании которой состоялась его встреча с секретарем куриального ведомства архиепископом Брайаном Фаррелом. В ходе продолжительной беседы стороны обсудили широкий круг тем, касающихся взаимодействия Русской Православной Церкви и Католической церкви в настоящее время.

О чём конкретно шла речь, не уточняется. Сообщается лишь, что по завершении встреч председатель ОВЦС тут же отбыл в Москву.

Накануне папа Римский Франциск анонсировал «непубличную миротворческую миссию» Ватикана по Украине. Глава Католической церкви хочет стать посредником между Россией и Украиной в вопросе прекращения военных действий на Донбассе.

На Западе, похоже, начали понимать, что в случае, если анонсированное «большое контрнаступление» Украины провалится или достигнет незначительных результатов, необходимо будет срочно начинать мирные переговоры с Москвой и побуждать к этому Киев. В противном случае позиция Украины и поддерживающего его Запада резко ухудшатся.

В этом плане активизация контактов Ватикана и Русской Православной Церкви вполне закономерна.

Русская линия