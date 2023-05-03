Музейные чиновники Украины продолжают настаивать, что монашествующие якобы нарушили договор о пользовании Лаврой и требуют их покинуть обитель…

Заседание по иску заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской Православной Церкви прошло в понедельник. Однако суд удовлетворил ходатайство УПЦ и перенёс рассмотрение дела на 5 июня, сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Церкви, передаёт ТАСС.

«Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела было отложено на 5 июня 2023 года», — написал он в своем Telegram-канале.

В рассмотрении этого иска суд уже во второй раз принимает решение о переносе. Первое заседание по иску заповедника к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом обители состоялось 24 апреля. Тогда суд принял аргументы представителей УПЦ, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание до 1 мая.

26 апреля в Хозяйственном суде Киева прошло подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику. Иск направлен на признание недействительным одностороннего отказа заповедника от договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Суд удовлетворил ходатайство представителей УПЦ и потребовал от заповедника предоставить монастырю акт о результатах проверки, которыми якобы установлены нарушения условий договора. Рассмотрение дела по данному иску назначено на 19 мая.

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