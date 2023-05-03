Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал заявление папы Римского Франциска о том, что Ватикан участвует в «непубличной миротворческой миссии», цель которой — завершение военных действий между Россией и Украиной, сообщает СПЖ.

Чиновник заявил, что ему «сложно сказать, о какой вообще инициативе идёт речь».

«Я с уважением отношусь к папе Римскому, к должности, к возрасту этого человека, но если кто-то считает, что за нашими спинами можно о чём-то договариваться, и мы это проглотим и воспримем какое-то готовое решение. У нас достаточно здоровое гражданское общество, и любое решение по этой войне — на него должно дать агреман наше гражданское общество», — сказал Данилов.

Он заверил, что «под ковром никто ни с кем договариваться не собирается».

Ранее близкий к Офису Президента Украины чиновник также заявил, что Владимир Зеленский не давал согласия на переговоры с участием Ватикана, и если они ведутся, то это происходит без ведома украинского руководства. В то же время пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрации США известно о миротворческих инициативах папы Римского, но США не будут их комментировать.

Очевидно, что без поддержки Запада Украина в конфликте с Россией очень скоро окажется на грани катастрофы, а потому заявления Данилова вполне понятны, но в реальности его слова ничего не стоят. Решать вопрос о том, продолжать ли военный конфликт на Украине, будут в США и ЕС, а не в Киеве.

Русская линия