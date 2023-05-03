Клирик Казанской епархии иерей Анатолий Григорьев, погибший при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции 9 сентября 2022 года, удостоен ордена Мужества посмертно, сообщает Патриархия.Ru.

28 апреля 2023 года военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов Казани полковник Михаил Венедиктов вручил государственную награду супруге почившего Нине Григорьевой, у которой на попечении остались четверо детей.

Указ о присвоении ордена погибшему священнослужителю подписал президент России Владимир Путин.

Священник Анатолий Григорьев родился 23 марта 1977 года в деревне Албахино Красноармейского района Чувашской АССР. В 1992 году окончил общеобразовательную школу. В 1992—1995 гг. учился в «Профессиональном училище № 22» г. Канаша, где получил специальность «тракторист-машинист». В 1995—1998 гг. служил в Вооруженных силах РФ. Службу проходил в ВМФ в г. Севастополе. Звание — старший сержант.

5 декабря 1998 года прибыл в г. Казань по приглашению настоятеля храма вмц. Параскевы Пятницы протоиерея Михаила Григорьева для помощи в деле восстановления храма. В 2001 году женился. 10 ноября 2001 года рукоположен в сан диакона и назначен клириком храма вмц. Параскевы г. Казани. 21 ноября 2003 года рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Богоявленского храма с. Исаково Зеленодольского района РТ.

14 декабря 2021 года назначен помощником председателя отдела Казанской епархии по взаимодействию с казачеством. С 2021 года окормлял верующих осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5 в поселке Нижние Вязовые. 3 февраля 2022 года назначен настоятелем храма Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района РТ без освобождения от занимаемых должностей. Духовно окормлял проект «Обретение» при епархиальном молодежном отделе на протяжении пяти лет.

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