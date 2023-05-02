Русская линия
Сводка новостей от 2 мая 2023

Украинские раскольники уже не желают объединяться с УПЦ
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что ему не нужны в его структуре «коллаборанты»…

Епифаний ДуменкоГлава украинских раскольников Епифаний Думенко оставил всякие надежды на то, что духовенство Украинской Православной Церкви решится предать свою Матерь-Церковь и перейдёт в «ПЦУ», а потому он высказался против объединения с канонической Церковь под тем предлогом, что там остались «одни коллаборанты», сообщает СПЖ.

В интервью «Газете.ua» глава «ПЦУ» признал, что не видит смысла в объединении с УПЦ.

«Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет совершенно отличные ценности и приоритеты, — заявил Думенко. — <…> Мы призываем, но никого не принуждаем и не будем делать этого в будущем. В конце концов в этом нет никакого смысла. Нам не нужны в рядах коллаборанты, которые ненавидят всё украинское».

В объединении с УПЦ, по словам Думенко, нет смысла и потому, что «уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признанная со стороны Вселенского патриархата и других Церквей».

Всё это может свидетельствовать о том, что сейчас в «ПЦУ» рассчитывают, что власти Украины силой заставят УПЦ отдать свои храмы и полностью запретят её деятельность.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Очередная годовщина трагедии в Одессе прошла на Украине незамеченной
9 лет назад в Доме профсоюзов украинскими националистами были заживо сожжены десятки ни в чём неповинных людей...

Отнимают Лавру у монашествующих, чтобы привести обитель в запустение
В Сети показали ужасающее состояние объектов Верхней Лавры, находящихся в ведении Заповедника...

В Почаеве снесли многовековую липу-часовню
По преданию дерево посадил в своё время преподобный Иов Почаевский...

Ватикан инициировал «секретную миротворческую миссию по Украине»
Папа Римский Франциск заявил, что ватиканская дипломатия предпринимает усилия, чтобы «положить конец российско-украинскому конфликту»...

Украинские раскольники уже не желают объединяться с УПЦ
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что ему не нужны в его структуре «коллаборанты»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память блаженной Матроны Московской...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика