Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что ему не нужны в его структуре «коллаборанты»…

Глава украинских раскольников Епифаний Думенко оставил всякие надежды на то, что духовенство Украинской Православной Церкви решится предать свою Матерь-Церковь и перейдёт в «ПЦУ», а потому он высказался против объединения с канонической Церковь под тем предлогом, что там остались «одни коллаборанты», сообщает СПЖ.

В интервью «Газете.ua» глава «ПЦУ» признал, что не видит смысла в объединении с УПЦ.

«Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет совершенно отличные ценности и приоритеты, — заявил Думенко. — <…> Мы призываем, но никого не принуждаем и не будем делать этого в будущем. В конце концов в этом нет никакого смысла. Нам не нужны в рядах коллаборанты, которые ненавидят всё украинское».

В объединении с УПЦ, по словам Думенко, нет смысла и потому, что «уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признанная со стороны Вселенского патриархата и других Церквей».

Всё это может свидетельствовать о том, что сейчас в «ПЦУ» рассчитывают, что власти Украины силой заставят УПЦ отдать свои храмы и полностью запретят её деятельность.

Русская линия