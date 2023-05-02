Многовековую липу-часовню, стоявшую при дороге недалеко от Успенской Почаевской Лавры, снесли неизвестные на Страстной седмице 2023 года. О демонтаже уникальной святыни сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

По преданию липовую аллею в Почаеве посадил вдоль дороги преподобный Иов, игумен горы Почаевской (ХVII в.). Одна из этих лип дожила до наших дней, однако засохла. Местный житель, архитектор Анатолий Галанец, превратил ствол дерева в часовню. Паломники и местные верующие совершали возле неё молитвы.

Однако, на Страстной седмице часовня была уничтожена. Нет никаких сомнений, что это было сделано с одобрения местных чиновников, которые в настоящее время заняты тем, что ищут возможность изгнать монашествующих из самой Почаевской лавры.

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