Православные украинские журналисты показали, что на объектах Верхней Лавры, которые принадлежат Заповеднику, ныне выгоняющего монашествующих из Киево-Печерской лавры, облезла штукатурка, а на многих зданиях — трещины. Видео объектов Верхней лавры опубликовали в своем репортаже журналисты «Першого Козацького», сообщает СПЖ.

«Вспомним, что всё это время 90% Верхней лавры находились в пользовании государства, под контролем того же Минкульта. В каком же состоянии они сегодня находятся? Насколько хорошо государство занималось украденной частью обители? Давайте вместе посмотрим. Совершим небольшую экскурсию по Верхней лавре», — отметили журналисты.

«Музей книгопечатания в Лавре — тут не только облезла, но и сыпется штукатурка», — отметили в репортаже.

«За потоком грязи, бешеной ненависти и дешевых провокаций мы забыли о формальных аргументах, из-за которых якобы Минкульт в лице заповедника разрывает договор аренды с монастырём и выгоняет из Лавры УПЦ. Самый приличный из этих псевдо-аргументов, тезис о том, что якобы монашествующие плохо заботятся о монастыре. Только не смейтесь. Именно такова их логика. Минкульт утверждает, что некая комиссия нашла какие-то нарушения в пользовании зданиями лаврского комплекса, обнаружила их ненадлежащее состояние, и именно поэтому заповедник должен снова стащить отстроенную из руин святыню. Что это за нарушения такие, они так и не признались, это, видимо, военная тайна, а те примеры, что пытались привести, ударили по ним самим, ведь оказались ложью. Лавра под рукой УПЦ расцвела и сияет, даже шоколадные пропагандисты „5 канала“ вынуждены были принять этот факт и показать его в своих стримах», — подытожили в репортаже «Першого Козацького».

Ранее руководитель Заповедника заявил, что Лавра должна стать современным культурным центром. В реальности это означает, что она будет приведена музейными чиновниками к запустению.

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