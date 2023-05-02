9 лет назад в Доме профсоюзов украинскими националистами были заживо сожжены десятки ни в чём неповинных людей…

2 мая 2014 года на Куликовом поле Одессы сторонники евромайдана при поддержке футбольных ультрас Харькова и Одессы разгромили палаточный лагерь противников происходящего в стране госпереворота, после чего часть антимайдановцев укрылась в Доме профсоюзов. Националисты заблокировали здание и подожгли его, швыряя коктейли молотова в окна, по пытавшимся покинуть здание вели прицельный огонь из огнестрельного оружия. Жертвами трагедии стали 48 человек, из них шестеро погибли в районе Греческой площади и 42 — в Доме профсоюзов. Людей сожгли заживо.

С тех пор каждый год в Одессе проходили панихиды по погибшим, хотя местные власти максимально старались не афишировать это. Неоднократно в город почтить память погибших приезжал Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, который возлагал цветы к Дому профсоюзов.

В прошлом году власти Одессы целенаправленно ввели в городе «затяжной» комендантский час, действовавший с 22.00 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года, чтобы никто не смог почтить память погибших.

В этом году информации о том, что в Одесской епархии поминали погибших, также нет, хотя некоторые одесситы всё же принесли цветы к месту трагедии.

Ужасное преступление до сих пор не раскрыто. Но все причастные к этому злодеянию давно известны. Президент России Владимир Путин накануне объявления о начале специальной военной операции на Украине заявил, что виновные в этой расправе рано или поздно предстанут перед судом. Хотелось бы в это верить.

Русская линия