Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в «непубличной» миротворческой миссии, целью которой является завершение «конфликта между Россией и Украиной». Об этом он сказал во время общения с журналистами в самолете по итогам своего визита в Венгрию, сообщает СПЖ со ссылкой на Reuters.

Глава Католической церкви рассказал, что вопрос урегулирования «российско-украинского конфликта» он обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Будапештским Иларионом (Алфеевым).

По его словам, детали «миротворческой миссии» будут раскрыты позже, а пока мирная инициатива является «непубличной». «Я готов сделать всё, что нужно сделать. <…> Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие. Это нелегко», — добавил он.

О том, насколько серьёзна эта «миссия», мы узнаем в ближайшее время по её результатам. Однако общение папы Римского с Виктором Орбаном и митрополитом Иларионом, вряд ли можно считать серьёзной заявкой на миротворчество на Украине. Как известно, президент Венгрии является опальными политиком в ЕС, к которому мало кто прислушивается, а владыка Иларион был не так давно смещён с должности председателя ОВЦС и также ни на что не влияет в Русской Церкви, а тем более, в Кремле.

Не случайно, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что ничего не знает о инициативе Ватикана. А в Москве и вовсе проигнорировали это заявление. Складывается такое впечатление, что миссия папы Римского Франциска по Украине настолько секретная, что о ней знает только сам глава Католической церкви.

Русская линия