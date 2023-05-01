В Македонской Православной Церкви раскрыли причины, по которым могут полностью отказаться от получения Томоса от Фанара, оставив у себя лишь Томос от Сербского Патриархата…

В околоцерковных изданиях Северной Македонии активно обсуждается вопрос задержки в выдаче Фанаром Томоса об автокефалии Македонской Православной Церкви, в то время, как Сербская Православная Церковь давно выдала Скопье свой Томос.

«Вопрос Томоса об автокефалии продолжает обременять Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию. Возникла дилемма: достаточно ли Томоса, полученного от Сербской Православной Церкви, или важнее тот, который, как ожидается, будет выдан Вселенским Патриархатом», — пишет македонское издание «SkopskoEho».

При этом журналисты откровенно пишут, что процесс получения Томоса от Константинопольского Патриархата становится «всё более и более сложным». «Причина тому — условия, которые Вселенский Патриархат ставит перед МПЦ — ОА. Эти ультиматумы из Константинополя обсуждались в кулуарах, и митрополит Преспа-Пелагонский Петр подтвердил их в интервью телеканалу Thelma».

По словам владыки Петра, условия касаются полного запрета на использование слова «Македонская» в наименования Церкви. Причём Фанар требует не использовать его даже для внутреннего употребления в самой Северной Македонии, с чем не могут согласиться в Скопье.

«Нас не интересует, как кто-то назовёт нас и как кто-то расскажет, кто мы и какие мы. Нас не интересует, если кто-то запрещает нам называть себя Македонской Православной Церковью — Охридской Архиепископией. Если кто-то запрещает мне это, мне от него ничего не нужно. Ни Томос, ни то, ни сё, ничего», — заявил митрополит Пётр.

По его словам, Сербская Православная Церковь «выдала нам Томос, которым признала нашу полную автокефалию и признала нас под нашим полным именем, и лишь рекомендовала решать проблему с названием в диалоге с другими Церквами, у которых с этим проблема». Он также напомнил, что именно Константинопольский Патриархат поручил МПЦ-ОА запросить Томос у Сербского Патриархата, а теперь ставит условия по выдаче своего.

Не согласны македонцы и с тем, что Константинопольский Патриархат стремится перевести под своё управление македонские приходы за границей.

«Диаспора принадлежит каждой Поместной Православной Церкви, имеющей таковую диаспору. Мы создали свою диаспору. Она не имеет никакого отношения к Константинопольскому Патриархату. Этот вопрос ясен и конкретен. Сербская Церковь и все остальные Церкви не бросают вызов нашей диаспоре. Мы не должны никому отдавать диаспору, потому что она наша. Почему на Фанаре не забрали диаспоры Сербской, Русской, Антиохийской Церкви, Болгарской, Румынской Церкви..», — заявил митрополит Петр.

Таким образом, нельзя исключать, что процесс выдачи Томоса об автокефалии Македонской Церкви со стороны Фанара затянется на многие годы, что, впрочем, мало что меняет для македонцев. Их Церковь признали уже целый ряд других Поместных Церквей, а это снимает с них ярлык раскольников.

Русская линия