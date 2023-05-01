29 апреля 2023 года, накануне Недели жён-мироносиц, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский Онуфрий совершил Всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре. Когда Блаженнейший шёл из храма к автомобилю, к нему побежали порядка десяти участников антицерковного митинга. Они агрессивно скандировали лозунги и пытались напасть на архипастыря. Однако, радикалов смогли оттеснить иподиаконы и сотрудники полиции, сообщает портал «Православная жизнь».

Комментируя случившийся инцидент, управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в проповеди 30 апреля 2023 года отметил, что такие поступки, которые позволяют себе в Киево-Печерской Лавре противники Украинской Православной Церкви, Господь может наказать всю страну.

«Мы не существуем индивидуально, замкнуто, мы все — единая человеческая природа. И если кто-то над нами насмехается из-за забора — ведь это тоже наши дети, внуки. И наверное, не знаю почему, бабушка не вымолила или мама не показала в своих глазах рай этому ребенку, который, как вчера бежали за Блаженнейшим, крича какие-то лозунги. Не понимая, что им только 14 лет, Блаженнейшему — почти 80. Даже в силу уважения к возрасту должно быть другое отношение. А если говорить о жизни — что знают они о жизни? Может те, кто ими руководит, думают, что знают о жизни что-то? Не знают и будут плакать. И не только они, к сожалению. Будем и мы плакать и, скорее всего, многие поколения будут плакать за такие поступки. Этого нужно бояться и делать всё, от нас зависящее, чтобы это не происходило», — сказал митрополит Антоний.

Были ли в итоге задержаны нападавшие, не сообщается. Однако, скорее всего, они ушли от наказания.

Русская линия